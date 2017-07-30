شرایط اختصاص وام عتبات به دانشگاهیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، دستورالعمل پرداخت وام عتبات دانشگاهیان، به شعب بانک ملت در سراسر کشور ابلاغ شد .

متقاضیان دریافت تسهیلات، جهت دریافت وام باید به موارد زیر توجه کنند:

با توجه به آغاز عملیات اعزام عتبات دوره هفدهم و واریز هزینه اکثر کاروان های اعزامی مرداد ماه؛ زائرین جهت دریافت وام به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول؛ زائرینی که تاریخ اعزام آنها قبل از یک شهریور ۹۶ است. زائرینی که تا تاریخ یک شهریور ۹۶ به عتبات اعزام خواهند شد، می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت نسبت به دریافت وام اقدام کنند.

گروه دوم؛ زائرینی که اعزام آنها از یک شهریور ۹۶ به بعد است، این دسته از زائرین در صورتیکه جزء دانشجویان دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم هستند (اعم از زائر سرگروه یا همراه) می بایست جهت دریافت تسهیلات فقط به صندوق رفاه دانشگاه خود مراجعه کنند و دانشجویان دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت به شعب بانک ملت مراجعه کنند.

دانشجویان وزارت علوم که از صندوق رفاه وام دریافت می کنند، نیازی به ضامن ندارند و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل آغاز می شود. میزان وام صندوق رفاه به زائرین مجرد ۱ میلیون تومان و به زائرین متاهل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

به زوجین دانشجو هم طبق اعلام قبلی، وام به صورت مجزا تعلق خواهد گرفت که درصورت دانشجو بودن در دانشگاه‌های وزارت علوم؛ از صندوق رفاه و در غیر اینصورت از بانک ملت می توانند وام خود را دریافت کنند.

دانشجویان وزارت علوم که از اول شهریور ماه به بعد اعزام می شوند فقط می توانند از صندوق رفاه وام دریافت کنند. اساتید و کارمندان صرفا مجاز به دریافت وام از بانک ملت هستند، با توجه به اینکه تفاهم نامه با صندوق رفاه هنوز نهایی نشده است زمان مراجعه به صندوق رفاه متعاقباً اعلام می شود.

برای دریافت وام بانک ملت نیازی به ارائه معرفی نامه به شعب نیست زیرا کد ملی افراد به صورت سیستمی به بانک ارسال می شود ولی جهت دریافت وام صندوق رفاه می بایست به سامانه جامع مراجعه کرده و معرفی نامه دریافت شود.

دانشگاهیان متقاضی دریافت وام در صورت مراجعه به بانک و بروز مشکل می بایست به مسئول اعتبارات شعبه یا رئیس بانک مراجعه و شماره نامه فوق را در اختیار شعبه قرار دهید و یا در صورت نیاز، دستورالعمل اعطای وام که در سایت لبیک موجود است را پرینت نموده و به شعبه ارائه کنند.

مدارک لازم جهت اخذ وام ارائه اصل وتصویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم های مربوطه، افتتاح حساب جهت دریافت تسهیلات و یک نفر ضامن مورد تایید شعبه.

توضیحات تکمیلی در خصوص وام در دفترچه راهنما در سایت لبیک موجود است. پذیرفته شدگانی که در ثبت نام اولیه متقاضی دریافت وام نبودند و در قرعه کشی انتخاب شده اند و متقاضی وام هستند، باید با دفتر ستاد در استان محل تحصیل خود تماس بگیرند تا وضعیت دریافت وام آنها در سامانه ویرایش و کدملی آنها برای بانک ارسال شود.

میزان تسهیلات عتبات بانک ملت برای سفرهای زمینی ۱ میلیون تومان و برای سفرهای هوایی یک و نیم میلیون تومان است که با یک ضامن معتبر که مورد تایید بانک باشد، قابل دریافت خواهد بود.

در اعزام متاهلین وام به زائر اصلی و همسر تعلق می گیرد. این وام از زمان نهایی کردن ثبت نام تا دو ماه بعد از سفر قابل دریافت خواهد بود. در صورت مراجعه به شعب و بروز مشکل متقاضیان می توانند با شماره ۱۵۵۶ روابط عمومی بانک ملت تماس حاصل کنند.

به فرزندان وام تعلق نمی گیرد. تسهیلات ارائه شده فوق بانک ملت، قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۸ ماهه و فاقد سود است و تنها با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود.

بازپرداخت وام برای وام زمینی بانک ملت حدود ۶۰ هزار تومان و اقساط وام هوایی حدود ۹۰ هزار تومان است. بازپرداخت اقساط صندوق رفاه هم بعد از فراغت از تحصیل در دو سال و بدون سود خواهد بود.