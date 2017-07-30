حضور کاروان رضوی در شادگان مایه خیر و برکت است

حجت الاسلام سید مجید شرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۹ مردادماه حضور کاروان خدام امام رضا (ع) در این شهرستان اظهار کرد: حرکت کاروان رضوی متشکل از خدام و پرچم متبرک بارگاه امام هشتم تاثیرات مثبت فراوانی دارد و باعث تقویت باورهای دینی می‌شود.

وی افزود: حرکت کاروان رضوی و حضور در شهرستان شادگان بدون شک منشاء بسیاری از اتفاقات خوب است.

امام جمعه شادگان ادامه داد: امروز همه ما باید سیره زندگی ائمه اطهار (ع) را به‌عنوان الگوی سبک زندگی خود قرار دهیم.

حجت الاسلام شرفی در خصوص کرامت وفضایل امام رضا(ع) بیان داشت: مردم شهرستان شادگان هر ساله حضور چشمگیری در بارگاه رضوی دارند و بیشترین زایر از این شهرستان به مشهد مشرف می‌شوند و این نشان از ارادت مردم ولایت مدار شادگان به امام رضا(ع) است.