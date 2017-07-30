به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم دهمین سالگشت ارتحال آیت الله مشگینی در اردبیل تصریح کرد: کشور و تاریخ مدیون علمای بزرگی همچون آیت الله مشگینی است و ما نیازمند تبیین افکار و اندیشه آن ها هستیم.

وی وظیفه فرهنگی امروز را معرفی رموز موفقیت این افراد با هدف الگوسازی دانست و گفت: هر تمدنی در پیشرفت و سقوط خود می بایست به سه موضوع توجه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: موضوع نخست الگوسازی است و زمانی که فرهیختگان جامعه کنار روند انحطاط آغاز می شود و تمدنی موفق است که ثروت های نفیس خود در علم و فرهنگ را معرفی کند.

عاملی عنصر دوم را شان و مقام معلم و آموزگار دانست و افزود: زمانی که در جامعه ای معلم جایگاه خود را از دست بدهد انحطاط جامعه آغاز می شود.

وی عنصر سوم را جایگاه و نقش مادری عنوان و تاکید کرد: در جامعه ای که بانوان از عنوان مادری اجتناب کنند، باید در انتظار انحطاط آن جامعه بود.

امام جمعه اردبیل به ضرورت معرفی شخصیت های برجسته فرهنگی اشاره و تصریح کرد: به ویژه ضروری است نقش روحانیت در شکل گیری تاریخ و فرهنگ کشور تبیین شود.