تعداد زیادی از امامزادگان کردستان فاقد گنبد و گلدسته هستند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی امروز در همایش استانی بزرگداشت امامزاده هاجره خاتون و استقبال از بیرق مطهر رضوی در سنندج گفت: ورود کاروان حامل بیرق رضوی به استان های مختلف کشور در ایام دهه کرامت فضای معنوی را ایجاد کردند.

وی عنوان کرد: توقعات مردم از سازمان اوقاف در خصوص رسیدگی به امورات امامزادگان رسالت مدیران و کارکنان این سازمان را در سراسرکشور سنگین تر کرده است.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در کشور، بیان کرد: رهبری فرمودند باید از ظرفیت بالای امامزادگان در راستای ترویج تفکر اسلام ناب محمدی(ص) بهره گرفته شود.

مدیرکل اواقاف و امور خیریه کردستان ادامه داد: ما ملزم هستیم در راستای تحقق منویات رهبری عمل کنیم لذا تمامی برنامه های فرهنگی و مذهبی استان را همواره در جوار بقاع متبرکه برگزار می کنیم.

حجت الاسلام نوروزی با اشاره به وجود ۷۴ بقعه متبرکه درکردستان اضافه کرد: در بیش از ۳۴ بقعه متبرکه استان فعالیت عمرانی در حال اجرا است.

وی اظهارداشت: بسیاری از امامزادگان استان گلدسته و گنبد و حتی سرویس بهداشتی در آن وجود ندارد و ایجاد این موارد نیاز به اعتبارات ویژه دارد که در حال جذب آنه هستیم.

وی با اشاره به اینکه پنجم ذی القعده مصادف با هفتم مردادماه به نام روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان نامگذاری شده است، گفت: این نامگذاری به منظور تجلیل و بزرگداشت امامزادگان در راستای ترویج فرهنگ زیارت از اماکن معنوی و مذهبی انجام شده است.