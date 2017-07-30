به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه نمایشنامه «هرکول و طویله اُجیاس» نوشته فردریش دورنمات توسط کامبیز رحیمیان و عاطفه یزدان پناه دو مترجم ادبیات آلمانی و ادبیات نمایشی به اتمام رسید و در بانک ترجمه ثبت شد.

این نمایشنامه قرار است توسط گروه تئاتر «تجربه» به تهیه کنندگی امیر کیان و رضا سعادتی و کارگردانی حامد عقیلی پاییز به صحنه برود.

این برای نخستین بار است که این نمایشنامه فردریش دورنمات در ایران روی صحنه می رود پیش از این و در سال های دور نمایشنامه مذکور توسط زنده یاد حمید سمندریان ترجمه شده بود اما هیچگاه روی صحنه نرفت اما قرار است این اثر نمایشی امسال توسط گروه تئاتر تجربه به صحنه برود.

حامد عقیلی کارگران این اثر درباره انتخاب این نمایشنامه گفت: سال ها پیش زمانی که نمایشنامه «چهار صندوق» نوشته بهرام بیضایی را با همراهی گروه تاتر «تجربه» روی صحنه بردم آقای سمندریان بعد از دیدن آن به من پیشنهاد کارگردانی نمایشنامه «هرکول و طویله اُجیاس» را داد زیرا وی معتقد بود نگاه من به متن بهرام بیضایی نگاهی نو است که همین نگاه می تواند برای این نمایشنامه نیز مناسب باشد.

وی ادامه داد: از آن زمان سال ها گذشت اما همچنان اجرای این نمایشنامه مقدر نبود تا این که امسال مقدمات و زمینه اجرای این کار برای گروه تئاتر «تجربه» فراهم شد.

این کارگردان تئاتر درباره نام جدید این اثر بعد از ترجمه و بازنویسی توضیح داد: بعد از بازنویسی عنوان «مأموریتی برای هرکول» را برای آن انتخاب کردم که با تکمیل شدن لیست بازیگران تمرین ها این نمایش را آغاز خواهیم کرد و محل و زمان اجرا نیز به زودی اعلام می شود.

عقیلی در پایان درباره داستان نمایش توضیح داد: این نمایش یک اثر کمدی است که از داستان اسطوره هرکول اقتباس شده و مناسب حال و هوای امروز نوشته شده است. دورنمات در این داستان به معضلاتی می پردازد که جوامع امروز درگیر آن هستند.