جستجوی مفقودان چال کندی دزفول با استفاده از پهباد در یازدهمین روز

عبدالعظیم رضایی مرساق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غواصی، گشت های آبی و همچنین هوایی جزو برنامه های اصلی جستجوی امروز است.

وی با اشاره به اینکه جستجوی روز جاری در منطقه چال کندی و با بهره گیری از فاکتورهایی همچون مکان پیدا کردن جسد لیدر تور گردشگران، اظهارات نجات یافتگان و تجارب حوادث گذشته است، اظهار کرد: حسب تصمیمی که گرفته شد، گشت هوایی به وسیله پهبادها برفراز منطقه چال کندی دزفول به خصوص در نقاط پایین دست شروع شده است و امیدواریم بتوانیم این دو مفقود را پیدا کنیم.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ما درباره احتمال زنده یا فوت مفقودین نیز گفت: هرآنچه که قبلا درباره فوت یا زنده بودن این دو گردشگر گفته شد، احتمالات بوده و استناد قوی نداشت و قطع به یقین نیست و نخواهدبود ،لذا همیشه در ناامیدی بسی امید است و در معجزات خداوند متعال هرچیزی امکان پذیر بوده و خواهد بود که امید میرود بتوانیم خبرخوش زنده بودن را به اطلاع خانواده ها بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تور گردشگران اهوازی، روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه در منطقه چال کندی دزفول در جریان آب های خروشان و گرد آب دچار حادثه شد که متاسفانه تاکنون سه نفر فوت، دو نفر مفقود و ۱۴ نفر نجات پیدا کردند و جستجو برای یافتن مفقودین باگذشت ۱۱ روز همچنان ادامه دارد.