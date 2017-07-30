  1. استانها
  2. اصفهان
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران:

آلودگی خاک اصفهان به مرز هشدار رسید

آلودگی خاک اصفهان به مرز هشدار رسید

اصفهان- دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران گفت: امروز آلودگی خاک اصفهان به مرز هشدار رسیده است و تالاب گاوخونی یکی از اصلی‌ترین کانون‌های فرسایش خاک است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حاج عباسی ظهر یکشنبه، در نشست مطبوعاتی که به مناسبت برگزاری پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران در اصفهان برپا شد، اظهار داشت: این کنگره برای دومین بار در اصفهان و امسال با عنوان «خاک، سلامتی و زندگی» برپا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سلامتی آب و هوا منوط به سلامتی خاک است، ادامه داد: امروز آلودگی خاک در اصفهان آنقدر شدید است که اصفهان همواره شاهد وزش گرد و غبارهای آلوده خواهد بود و تنها به یک مورد اخیر ختم نمی شود.

گردو غبارهای شدید اصفهان به قم، کاشان و تهران هم خواهد رسید

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه منشا ریزگردهای اخیر و وزش شدید گرد و غبارهای در هوای اصفهان داخلی بوده است و سر منشاء آن تالاب گاوخونی است، ادامه داد: شخم های نامساعد و وضعیت مدیریت کشت و جلوگیری از فرسایش خاک و نوع کاشت و غیره از عوامل اصلی آلودگی خاک در غرب اصفهان است.

حاج عباسی با اعلام اینکه در شرق اصفهان نیز به دلیل کمبود پوشش گیاهی و مقدار بارندگی ها از دلایل آلودگی خاک است، اضافه کرد: اگر فکر عاجلی برای نجات زاینده رود و تالاب گاوخونی نشود به طور قطع دیگر خاک سالمی نخواهد بود و اگر خاک سالم نباشد آب سالمی هم نخواهیم داشت و هوای سالمی هم برای اصفهان نخواهد ماند.

 وی با اعلام اینکه اصفهان نباید شهر صنعتی باشد و باید از این حالت خارج شود، ادامه داد: وارد کردن زباله‌های صنعتی و شهری در آب یا خاک و فاضلاب ها از عوامل اصلی آلودگی خاک است.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه آلودگی خاک به طور مستقیم به سلامتی خوراک هم بستگی دارد و باعث آلودگی محصولات کشاورزی می شود، افزود: بدنبال آلودگی خاک شاهد پراکنش ریزگردهای آغشته به فلزات سنگین و سرب و کادمیم و غیره هستیم که نقش زیادی در بروز بیماری ها دارد.

وی گفت: علی رغم اهمیت آلودگی خاک بر روی زندگی افراد اما مردم از این موضوع مطلع نیستند و این نقش رسانه ها است که پای مردم را به موضوعات تخصصی باز کنند.

حاج عباسی اظهار داشت: در صورتی که خشکسالی تالاب گاوخونی و زاینده رود ادامه یابد شاهد ریزگردهای و وزش شدید گرد و غبار در هوای اصفهان، قم، کاشان و تهران نیز خواهیم بود.

کد مطلب 4045336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه