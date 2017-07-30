۱۷ کیلومتر ازباند دوم محور دیهوک - راور بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه دوبانده سازی محور دیهوک- راهور با بیان اینکه که این محور از محورهای مهم پرترافیک استان است، اظهار داشت: طول کل محور دیهوک به راور ۲۰۱ کیلومتر بوده که فقط درطول سه سال گذشته ۷۳ کیلومتر از این محور دوبانده شده است.

وی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده درجهت تسهیل درامرعبورومرور افزایش ایمنی راه ها امروز ۱۷ کیلومتر از باند دوم محور دیهوک به راوربازگشایی و زیربارتراقیک رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این محور ۱۱ متر عرض دارد، بیان داشت: برای بهره برداری از این پروژه بالغ بر ۲۰میلیارد تومان هزینه شده است.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضرعملیات آسفالت در ۳۲ کیلومتردر این محور درحال اجراست، عنوان داشت: درصورت اتمام و نصب علایم ایمنی تابلوها و خط کشی بازگشایی خواهد شد.

وی به تاثیر قابل توجه احداث باندهای دوم در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: دوبانده سازی محورهای مواصلاتی یکی از اولویت های مهم وزارت راه شهرسازی است.