۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:

۱۷ کیلومتر ازباند دوم محور دیهوک - راور بازگشایی شد

بیرجند- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: امروز ۱۷ کیلومتر از باند دوم محور دیهوک به راور بازگشایی و زیر بار تراقیک رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه دوبانده سازی محور دیهوک- راهور با بیان اینکه که این محور از محورهای مهم پرترافیک استان است، اظهار داشت: طول کل محور دیهوک به راور ۲۰۱  کیلومتر  بوده که فقط درطول سه سال گذشته ۷۳ کیلومتر  از این محور دوبانده شده است.

وی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده درجهت تسهیل درامرعبورومرور افزایش ایمنی راه ها امروز ۱۷ کیلومتر از باند دوم محور دیهوک به راوربازگشایی و زیربارتراقیک رفت.

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این محور ۱۱ متر عرض دارد، بیان داشت: برای بهره برداری از این پروژه بالغ بر ۲۰میلیارد تومان هزینه شده است.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضرعملیات آسفالت در ۳۲ کیلومتردر این محور درحال اجراست، عنوان داشت: درصورت اتمام و نصب علایم ایمنی تابلوها و خط کشی بازگشایی خواهد شد.

وی به تاثیر قابل توجه احداث باندهای دوم در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: دوبانده سازی محورهای مواصلاتی یکی از اولویت های مهم وزارت راه شهرسازی است.

