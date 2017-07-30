تبعات پرونده خون های آلوده در رفت و آمد ها پنهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی چمران در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورا با گرامیداشت روز تجلیل از امام زادگان و بقاع مترکه گفت: من به شخصه خود را وامدار و مدیون امام زاده سید نصیرالدین می دانم و امیدوارم وجود این بقاع متبرکه در کشورمان و نیز در تهران ارج نهاده شود.

وی افزود: در شهر تهران امام زاده های بسیاری از جمله امام زاده زید ، امام زاده اسماعیل ، امام زاده یحیی ، امام زاده صالح و بسیاری دیگر از مضاجع شریف این بزرگواران وجود دارد که منبع برکات معنوی برای ساکنان شهر هستند.

چمران همچنین در ادامه روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (شاه چراغ ) و نیز روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی از علما و فلاسفه بزرگ را یاد آوری و گرامی داشت.



چمران در ادامه سخنان به روز گرامی داشت اهدا خون اشاره کرد و گفت: کشور ما همواره جز کشورهای برتر در این زمینه است اما یکبار که از فرانسه خون آوردند مشکلاتی به وجود آمد که همچنان لطمات آن باقی است و جبران ناپذیر و متاسفانه تبعات این امر در این رفت و آمد ها پنهان شد.



رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشنهاد نام گذاری محلی به نام سرادر شهید همدانی گفت : تونل شهدای غزه به همین نام باقی خواهد ماند و حد فاصل این تونل تا جاد ه مخصوص به نام سردار شهید حسین همدانی نام گذاری شده است.

وی همچنین به عدم تابلوگذاری بزرگراه علامه جعفری اشاره کرد و افزود: بعد از اتوبان حکیم به بزرگراه علامه جعفری می رسیم که متاسفانه این مسیر تابلو گذاری نشده است .امیدواریم این اشکال هر چه سریعتر رفع شود.