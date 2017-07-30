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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

مهدی چمران با اشاره به روز اهدا خون:

تبعات پرونده خون های آلوده در رفت و آمد ها پنهان شد

تبعات پرونده خون های آلوده در رفت و آمد ها پنهان شد

رییس شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز اهدا خون گفت: یکبار که از فرانسه خون آوردند مشکلاتی به وجود آمد که لطمات آن باقی است و تبعات این امر در این رفت و آمد ها پنهان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی چمران در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورا با گرامیداشت روز تجلیل از امام زادگان و بقاع مترکه گفت: من به شخصه خود را وامدار و مدیون امام زاده سید نصیرالدین می دانم و امیدوارم وجود این بقاع متبرکه در کشورمان و نیز در تهران ارج نهاده شود.

وی افزود: در شهر تهران امام زاده های بسیاری از جمله امام زاده زید ، امام زاده اسماعیل ، امام زاده یحیی ، امام زاده صالح و بسیاری دیگر از مضاجع شریف این بزرگواران وجود دارد که منبع برکات معنوی برای ساکنان شهر هستند.
چمران همچنین در ادامه روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (شاه چراغ ) و نیز روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی از علما و فلاسفه بزرگ را یاد آوری و گرامی داشت.

چمران در ادامه سخنان به روز گرامی داشت اهدا خون اشاره کرد و گفت: کشور ما همواره جز کشورهای برتر در این زمینه است اما یکبار که از فرانسه خون آوردند مشکلاتی به وجود آمد که همچنان لطمات آن باقی است و جبران ناپذیر و متاسفانه تبعات این امر در این رفت و آمد ها پنهان شد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشنهاد نام گذاری محلی به نام سرادر شهید همدانی گفت : تونل شهدای غزه به همین نام باقی خواهد ماند و حد فاصل این تونل تا جاد ه مخصوص به نام سردار شهید حسین همدانی نام گذاری شده است. 

وی همچنین به عدم تابلوگذاری بزرگراه علامه جعفری اشاره کرد و افزود: بعد از اتوبان حکیم به بزرگراه علامه جعفری می رسیم که متاسفانه این مسیر تابلو گذاری نشده است .امیدواریم این اشکال هر چه سریعتر رفع شود.

کد مطلب 4045343

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