به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه و جریان سفر رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیئت همراه به کشور قرقیزستان که بنابه دعوت وزیر علوم این کشور انجام شد، دیدارها و بازدیدهای مختلفی از مراکز علمی و دانشگاهی این کشور صورت گرفت که در یکی از این دیدارها با حضور رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آرابایف، تفاهم نامه همکاریهای مشترک علمی و آموزشی میان طرفین منعقد و به امضای حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و دکتر طالب بیگ عبدالرحمن اف؛ رئیس دانشگاه آرابایف رسید.

دانشگاه آرابایف یکی از دانشگاه های دولتی کشور قرقیزستان و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های این کشور با ۷۵ سال قدمت است که سابقه زیادی درزمینه شرق شناسی دارد و به زبان های مختلفی از جمله زبان فارسی در این دانشگاه تدریس می‌شود. این دانشگاه حدود ۱۰ هزار دانشجو در سطوح مختلف دارد و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن داشتن رشته های الهیات است.



امکان جذب و پذیرش دانشجو، تبادل استاد و دانشجو، چاپ و انتشار مجلات مشترک علمی، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید، برگزاری اردوهای مشترک جهت بازدید از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و استفاده از تجارب طرفین و... ازسوی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی مطرح شد.



در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین مختاری ضمن خرسندی از گفتگو و مذاکره هیئت دانشگاهی ایران و قرقیزستان به معرفی دانشگاه مذاهب اسلامی ایران که به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی تاسیس شده است پرداخت و ویژگی‌ها و امتیازات این دانشگاه را بر شمرد و گفت: همه مذاهب اسلامی در این دانشگاه کرسی تدریس دارند و اتباع و پیروان مذاهب مختلف با بهره مندی از استادان خودشان منابع مورد تایید مذهب خود را تحصیل و تدریس می‌کنند. این دانشگاه بیش از دو دهه است که فعالیت دارد و دانشجویان بین المللی نیز در این دانشگاه حضور دارند و اولویت جذب و پذیرش دانشجو از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی را در دستور کار داریم و آماده همکاری با دانشگاه های کشور دوست و برادر قرقیزستان درهمه جوانب هستیم.



وی ادامه داد: ما آماده همکاری های علمی و بین المللی و برگزاری نشست های مشترک علمی و همایش های بین المللی با دانشگاه آرابایف در تهران و بیشکک هستیم و به لحاظ اشتراکات دینی و فرهنگی موجود میان دو کشور می توانیم فعالیت کنیم.



مختاری اظهار داشت: دانشگاه مذاهب اسلامی آمادگی بورسیه دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری و تبادل استاد و دانشجو نیز برای ما ممکن است و معتقدیم کاربر روی تاریخ و کشورهای مختلف باعث تقویت زمینه‌های همکاری خواهد شد و دانشجویان می‌توانند برای فرصت های مطالعاتی و تکمیل پایان نامه های خود به کشورهای طرفین سفر کنند و از فرصت های مطالعاتی بهرمند شوند.



رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی بیان داشت: تمام هدف ما مبارزه با افراط گری و خشونت؛ و ترویج فرهنگ تقریب و نهادینه کردن این فرهنگ و نشان دادن چهره واقعی اسلام عزیز به دنیاست و در این خصوص آمادگی همکاری در همه موضوعات دانشگاهی و علمی را داریم.

طالب بیگ عبدالرحمن اف رئیس دانشگاه آرابایف نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از آشنایی با دانشگاه مذاهب اسلامی در ایران با چنین ماموریت و رسالت مهم و ارزشمندی، به معرفی تاریخچه و فعالیت دانشگاه آرابایف پرداخت و آمادگی همه جانبه خود را برای همکاری با دانشگاه مذاهب در قالب تفاهم نامه همکاری اعلام کرد.



وی اظهار داشت: ما دارای پیشینه مشترک از لحاظ دینی، تاریخی و زبانی هستیم و ایران دارای منابع غنی علمی است و ما نیز خواستار حضور استادان و دانشجویان خود در ایران جهت استفاده از این منابع هستیم و اگر این امکان برای ما هم فراهم شود تا دوره های کوتاه مدت در ایران داشته باشیم و تبادل استاد و دانشجو داشته باشیم بسیار مغتنم است.

در پایان این دیدار مراسم امضای تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه مذاهب اسلامی ایران و دانشگاه آرابایف قرقیزستان برگزار شد. در این دیدار دکتر طالب بیگ عبدالرحمن اف با بیان این که امیدواریم این تفاهم‌نامه سر آغاز همکاری‌های مشترک باشد، گفت: پیشنهاد انتشار مجلات مشترک از سوی هیئت ایرانی برای ما بسیار جالب بود و محققان ما آمادگی کامل جهت ارائه مقاله دارند و علاقه مند به انتشار مقالات خود در مجلات علمی ایران هستند.



مختاری نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه گفت: ان‌شاءالله قدم های مبارکی در جهت تعمیق و تقویت ارتباطات علمی و دانشگاهی ایران با کشور دوست و برادر قرقیزستان، با این تفاهم نامه رقم بخورد و شاهد دستاوردهای مثبت آن به زودی باشیم.



رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی همچنین از همتای قرقیزی خود جهت سفر به ایران و بازدید از دانشگاه مذاهب اسلامی دعوت به عمل آورد و از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک برای برگزاری این دیدار و مراسم امضای تفاهم نامه قدردانی کرد.