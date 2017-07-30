مجتبی وزین افضل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برداشت آب از سرشاخه‌های دز گفت: طی سال جاری به منظور افزایش کیفیت آب، برداشت از سرشاخه‌های دز به ۸۵ درصد رسید و مابقی از آب چاه‌ها بود.

وی در این زمینه ابراز داشت: سال گذشته برداشت آب از سرشاخه های دز ۶۸ درصد بود و مابقی هم از چاه‌های علی آباد و سد ۱۵ خرداد تأمین می‌شد.

معاون بهره برداری شرکت آبفای قم با اشاره به اینکه سیاست آبفای قم این است که در حد امکان با کیفیت‌ترین آب را در اختیار مردم قرار دهد، عنوان کرد: استفاده از آب شیرین‌کن‌های خانگی باعث شده که ذائقه مردم در سطح بالایی قرار گیرد و حتی برخی از مواقع آب با کیفیت را هم بی‌کیفیت تلقی کنند.

وی درباره میزان مصرف آب و افزایش مصرف طی چهارماه امسال ابراز داشت: در چهار ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مصرف بیش از ۲ درصد افزایش داشته است.

مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند

وزین افضل ادامه داد: تصفیه خانه در سرشاخه‌های دز با حداکثر توان در حال فعالیت است ولی در هر حال مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

وی با اشاره به پیک مصرف آب بیان داشت: یک ساعت قبل از اذان تا نیم ساعت بعد از آن مصرف آب در قم افزایش می‌یابد و توصیه به همشهری‌ها این است که در این ساعات حتی الامکان مصرف را کاهش دهند.

معاون بهره‌برداری شرکت آبفای قم درباره آبیاری فضای سبز شهری قم نیز گفت: هنوز قسمتی از فضای سبز با آب شرب شهری آبیاری می‌شود ولی همکاری و تعاملات خوبی با شهرداری در حال انجام است.

وزین افضل با اشاره به نرمال جهانی مصرف آب برای هر فرد، گفت: این رقم ۱۲۰ لیتر در روز است که مقدار آن در ایران بالاتر از این رقم است و باید با صرفه جویی به استاندارد جهانی نزدیک شد.