به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی در پایان جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی که با حضور سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: محور اصلی این جلسه بحث در مورد پنجمین دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا اقیانوسیه بود و مواردی که باید در این خصوص پیش بینی می شد.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از سال گذشته جلسات تخصصی با روسای فدراسیون ها داشتیم و تعداد نفرات اولیه مردان و زنان برای این بازی ها را مشخص کردیم و گزارش اقدامات اجرایی در این خصوص در جلسه امروز تقدیم وزیر ورزش و جوانان شد و جمع بندی بسیار خوبی شد. تاکید وزیر ورزش و جوانان حضور موثر و کیفی کاروان ایران در این بازی ها بود و توصیه هایی هم جهت اعزام بدون دغدغه کاروان ایران به این بازی ها داشتند.

وی در ادامه مهم ترین دغدغه کاروان ایران در حال حاضر را منابع مالی دانست و گفت: کمیته ملی المپیک برای تامین منابع مالی لازم با کمک وزیر ورزش و جوانان و دولت در صدد است تا بلافاصله منابع مالی را از طرف سازمان مدیریت تامین کند.

هاشمی در خصوص رویکرد حمایتی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اعزام بعضی از رشته های بانوان گفت: هم کمیته ملی المپیک و هم وزارت ورزش و جوانان در بخش بانوان ضمن توجه به کسب مدال ، رویکرد حمایتی دارند اما در بخش آقایان به دنبال مدال های حداکثری هستیم. نباید فراموش کنیم که سطح بعضی از رشته ها در این مسابقات حتی از بازی های آسیایی هم بالاتر است که امیدواریم با هماهنگی دو دستگاه بیشترین بهره را از این بازی ها ببریم.

همچنین اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای داخل سالن آسیا گفت: ٥١ ورزشکار زن و ١٦٤ ورزشکار مرد به این بازیها اعزام می شوند و پیش بینی ما کسب حدود ۱۰۰ مدال (۴۰ طلا، ۲۹ نقره و ۲۷ برنز) در این رقابت هاست. پنجمین دوره از بازیهای داخل آسیا در ترکمنستان در ٢١ رشته ورزشی برگزار می شود و ایران تقریبا در تمامی رشته ها حضور دارد. در این دوره از بازی ها ٦٩ کشور آسیایی و اقیانوسیه حضور دارند.