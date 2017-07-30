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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

تداوم پیشروی های ارتش سوریه در شرق دمشق

تداوم پیشروی های ارتش سوریه در شرق دمشق

ارتش سوریه در شرق دمشق ضد تروریستهای جبهه النصره و در حومه شرقی حمص ضد داعش پیشروی های چشمگیری به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه در عین ترما و در محور جوبر-عین ترما در شرق دمشق عملیات گسترده ای را ضد جبهه النصره انجام داد.

این منابع بیان کردند: مواضع تروریستهای جبهه النصره را در حومه دمشق زیر آتش سنگین توپخانه ای و موشکی و هوایی ارتش سوریه قرار گرفت.

نیروهای ارتش سوریه در رجم الصابون در شرق الهیل و جنوب السخنه در حومه شرقی حمص نیز پیشروهای چشمگیری ضد داعش داشت.

منابع سوری از اصابت خمپاره تروریستها به خیابان فارس الخوری در غوطه شرقی دمشق و زخمی شدن شماری خبر دادند.

کد مطلب 4045351

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