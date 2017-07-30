به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام مسعود صفییاری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: استان زنجان یکی از سه استان پایلوت در زمینه شناسایی آسیبهای اجتماعی انتخاب شده و در مجموع در هفت نقطه به مدت یک سال ۲۱ برنامه در قالب ۸۷۳ فعالیت اجرا می شود.
وی اظهار کرد: خواسته مقام معظم رهبری حضور همه در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی بوده و وقتی جامعه ما در معرض آسیب قرار میگیرد، همه افراد از آن متضرر میشوند و برنامهریزی کلان دشمنان در زمینه ضربه زدن به نظام و انقلاب و تهدیداتی را در بستر آسیبهای اجتماعی ایجاد کرده است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: با اقدامات دشمنان در زمینه آسیبهای اجتماعی مقام معظم رهبری شخصا در این زمینه وارد شدند و نگاه مقام معظم رهبری یک نگاه خاص است.
صفی یاری تاکید کرد: تعاریف مقام معظم رهبری در امر آسیبهای اجتماعی بسیار ظریف است و از آسیبهای اجتماعی به زلزله تعبیر کردهاند و فرمودهاند که اگر پیشگیری از آن به موقع رخ ندهد، صدمات جبرانناپذیری را به دنبال دارد و مقام معظم رهبری فرمودند، مسئولان در برخورد با این مسئله باید این حس را داشته باشند که گویی فرزند خودشان درگیر است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری در هفت نقطه ویژه شهر زنجان شامل اسلامآباد، بیسیم(نجفآباد)، گولجیک آباد، کوی شهدا، سایان، خاندره طرح آسیبهای اجتماعی اجرا شده است و نخستین پایگاه فرهنگی اجتماعی در اسلامآباد افتتاح شد.
صفی یاری افزود: طرح به مدت یک سال اجرا می شود وامنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی لازم و ملزوم هم هستند و باید همه باهم اجرا شوند و هنوز ستادی در استان به شکل ویژه تشکیل نشده و اگر دستگاهها در اجرای طرحها همدیگر را پوشش دهند، تاثیر بسزایی در اجرای بهتر برنامه دارد.
صفی یاری گفت: اجرای موفقتر طرح آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی است و در اجرای این طرح نگاه پژوهشمحور است و برای این طرح وقت گذاشته شده است و باید مراقب باشیم که برخی از برنامههای فرهنگی ضد عملیات نباشد و موجب آسیب بیشتر در جامعه نشود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: اعتیاد، فقر فرهنگی و معنوی، فساد اخلاقی، خشونت و قانون گریزی، حاشیهنشینی و طلاق پنج عنوان آسیبهای کلی اجتماعی است که به کل بدنه مدیریتی استانها ابلاغ شده و بر همین اساس با همافزایی این موضوعات مدیریت شود و در استان از منظر سازمانی سال گذشته شورای استانی بررسی آسیبهای اجتماعی استان شکل گرفت.
صفییاری افزود: برگزاری بوستانهای معرفت طبق سطحبندی و طبقهبندی مشخص، طرح پیوندهای ارتقای عاطفی، هستههای تخصصی جوان،تعظیم شعائر دینی، تغذیه فکری و محتوایی مستمر، طرح شکوفههای قرآنی، راهاندازی و حمایت خانههای قرآنی، محافل انس با قرآن کریم، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و اجتماعی، جشنوارههای فرهنگی و قرآنی، توانمندسازی اقشار متعدد در مناطق مختلف، ساماندهی و تقویت ۶۸ تشکل و حمایت از مشاوره دینی از برنامههایی است که در قالب این طرح اجرامی شود و امسال ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و ۳۰۰میلیون تومان از این مبلغ اختصاص یافته و مابقی نیز با انجام فعالیتها اختصاص می یابد.
وی افزود: تقویت احترام به قانون، خودباوری روحیه دینداری نیز از موضوعات مورد توجه در طرح آسیبهای اجتماعی است و مضوعات فرهنگی و معنوی، اعتیاد، فساد اخلاقی، فروپاشی خانواده، خشونت و قانونگریزی در این طرح مورد توجه است.
صفی یاری افزود: آسیبهای اجتماعی با یکدیگر مرتبط است و باید برای حل مشکلات یک کار همگانی از سوی دستگاههای مختلف صورت گیرد.
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