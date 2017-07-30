جشنواره مولودی خوانی رضوی هه تاو در سنندج به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره مولودی خوانی رضوی «هه تاو» از سری برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در کردستان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این جشنواره ۱۲ گروه مولودی خوان از ۱۰ استان کشور، یک گروه مولودی خوان از اقلیم کردستان عراق و ۱۳ منقبت خوان در طول سه روز برگزاری جشنواره با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این جشنواره در بخش منقبت خوانی امیر ملکی، مهران خالدی و علی رضا فرشیدی هر سه از کردستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند و لوح، تندیس و جوایز جشنواره را دریافت کردند.

همچنین فریبرز نوروزی، مختار زند سلیمی و فرشید محمدی از سنندج، محمد علی عالمی از قم، بهنام حجاری از سقز حسین صادقی از اصفهان اجرا های شایسته تقدیر از نگاه داوران شدند.

در بخش مولودی خوانی نیز، گروه اخوان از سنندج به مقام اول دست پیدا کرد و گروه های نوای رحمت و هورامان نیز از استان کردستان به ترتیب مقام دوم و سوم این دوره از رقابت ها را کسب کردند.

همچنین گروه نور از شهرستان دهگلان، شور عاشقان از شهرستان بوکان ، گروه راستاخیز از اصفهان و گروه پیران طریقت از سنندج اجرا های شایسته تقدیر بخش مولودی خوانی از نگاه داوران شدند.

گفتنی است، اجرا علی رضا فرشیدی از سنندج در بخش منقبت خوانی و گروه نور از شهرستان دهگلان در بخش مولودی خوانی اجرا های شایسته تقدیر از نگاه مردم شدند.