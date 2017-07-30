حضور معاون نخست وزیر روسیه در مراسم تحلیف روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه و «ایگور دودون» رئیس جمهور مولداوی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری «حسن روحانی» حضور خواهند داشت.

روگوزین گفت: من به همراه رئیس جمهور مولداوی در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران حضور خواهم داشت و قرار است در حاشیه این مراسم، دیداری دو جانبه با رئیس جمهور مولداوی داشته باشم. در این دیدار گفتگویی جدی حول مسائل مرتبط با دو کشور خواهیم داشت.

روگوزین چند روز پیش قصد سفر به مولداوی را داشت، اما در حین پرواز، هنگامی که هواپیمای حامل وی قصد عبور از آسمان رومانی و مجارستان را داشت، این دو کشور اجازه ورود به هواپیما ندادند و سفر ناتمام ماند.

گفتنی است که مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۴ مرداد در تهران برگزار می شود.