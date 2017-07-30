کشف۵۴۷ کیلو مواد مخدر در غرب تهران/قاچاقچیان گریختند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس راه استان حین گشت زنی در عوارضی «تهران - قم» به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر، خودروها را متوقف کردند که متهمان با رویت ماموران بلافاصله خودرو ها را رها کرده و از محل متواری شدند.

وی بیان داشت: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی ۴۸۸ کیلوگرم حشیش ، ۵۸ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک ، ۶۷۱ گرم شیشه بدون لفافه و ۶۹۹ گرم شیشه با لفافه کشف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی سواری ،خاطرنشان کرد:متهمان با رها کردن خودرو ها از محل فرار کرده و تلاش برای دستگیری آنها همچنان ادامه دارد.