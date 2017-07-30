به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل امیدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، ضمن بیان اینکه بیشترین تصافات درون شهری را عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو رقم می زند، اظهار داشت: بیشترین تصادفات درون شهری در شهرهای اراک و ساوه اتفاق می افتد که حدود ۵۲ درصد از تصادفات درون شهری را راکبین موتورسیکلت ها و ۴۱ درصد را نیز عابرین پیاده به خصوص کهنسالان موجب می شوند.

وی با اشاره به اینکه تمامی دوربین های ترافیکی نصب شده در شهرهای استان فعال هستند، افزود: ۶۰ دوربین نظارتی در سطح شهرهای استان وجود دارد که از تعداد ۳۲ دوربین نظارتی در مرکز استان فعال است و ۹ دوربین ثبت سرعت نیز در محورهای کمربندی سطح استان فعال هستند .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین دو دوربین ثبت کننده سرعت میانگین در بلوار آیت الله اراکی شهر اراک نصب و فعال هستند که سرعت میانگین خودورها را ثبت می کنند.

امیدی تصریح کرد: طی چهار ماه سال جاری هشت هزار و ۱۹۱ دستگاه موتورسیکلت که راکبین آن مرتکب تخلفات راهنمایی و رانندگی بودند توقیف شدند که اکثر تخلفات عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است. همچنین طی همین مدت، ۹ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو که رانندگان آنان، به مقررات راهنمایی ورانندگی بی توجه بودند توقیف و به پارکینگ هدایت شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: طی چهار ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه معاینات فنی خودرو ۳۸ درصد افزایش ثبت شده و خودروهایی که مشکل داشته و فاقد معاینه فنی هستند فک پلاک می شوند .

به گفته امیدی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۲۳ دستگاه خودرو وارد ناوگان حمل و نقل و ترافیک استان مرکزی شده که این با شرایط موجود حجم بالایی است و تمامی خودروها سواری هستند، بنابراین نیاز است اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل و ترافیک استان شود.