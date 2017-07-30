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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

طی سال جاری در مقایسه با سال قبل؛

تلفات تصادف‌های درون‌شهری در استان مرکزی ۱۹درصد کاهش یافت

تلفات تصادف‌های درون‌شهری در استان مرکزی ۱۹درصد کاهش یافت

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی گفت: طی چهارماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد کاهش تلفات تصادفات درون شهری در استان مرکزی ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل امیدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، ضمن بیان اینکه بیشترین تصافات درون شهری را عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو رقم می زند، اظهار داشت: بیشترین تصادفات درون شهری در شهرهای اراک و ساوه اتفاق می افتد که حدود ۵۲ درصد از تصادفات درون شهری را راکبین موتورسیکلت ها و ۴۱ درصد را نیز عابرین پیاده به خصوص کهنسالان موجب می شوند.

وی با اشاره به اینکه تمامی دوربین های ترافیکی نصب شده در شهرهای استان فعال هستند، افزود: ۶۰ دوربین نظارتی در سطح شهرهای استان وجود دارد که از تعداد ۳۲ دوربین نظارتی در مرکز استان فعال است و ۹ دوربین ثبت سرعت نیز در محورهای کمربندی سطح استان فعال هستند .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین  دو دوربین ثبت کننده سرعت میانگین در بلوار آیت الله اراکی شهر اراک نصب و فعال هستند که سرعت میانگین خودورها را ثبت می کنند.

امیدی تصریح کرد: طی چهار ماه سال جاری هشت هزار و ۱۹۱ دستگاه موتورسیکلت که راکبین آن مرتکب تخلفات راهنمایی و رانندگی بودند توقیف شدند که اکثر تخلفات عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است. همچنین طی همین مدت، ۹ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو که رانندگان آنان، به مقررات راهنمایی ورانندگی بی توجه بودند توقیف و به پارکینگ هدایت شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: طی چهار ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه معاینات فنی خودرو ۳۸ درصد افزایش ثبت شده و خودروهایی که مشکل داشته و فاقد معاینه فنی هستند فک پلاک می شوند .

به گفته امیدی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۲۳ دستگاه خودرو وارد ناوگان حمل و نقل و ترافیک استان مرکزی شده که این با شرایط موجود حجم بالایی است و تمامی خودروها سواری هستند، بنابراین نیاز است اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل و ترافیک استان شود.

کد مطلب 4045358

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