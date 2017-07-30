۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

سخنگوی قوه قضاییه:

قاتل بنیتا با فیش حقوقی آزاد نشد/ قصاص قاتل در دست بررسی است

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه گفته می‌شود قاتل بنیتا با قرار کفالت آزاد شده است، گفت: این موضوع که وی با فیش حقوقی آزاد شده است، صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری خود در خصوص مرخصی از زندان مجرمین از جمله قاتل بنیتای هشت ماهه با یک فیش حقوقی و راهکارهای قوه قضائیه برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمین سابقه دار، گفت: به خانواده این کودک هشت ماهه تسلیت می گویم در این رابطه سفارش برای بررسی هرچه سریعتر این پرونده شده است.

وی افزود: پرونده برای رسیدگی به تهران منتقل شده است. چون شروع این جنایت یعنی سرقت ماشین در تهران بوده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه گفته می شود قاتل با قرار کفالت آزاد شده است، گفت: این موضوع که با فیش حقوقی آزاد شده است، صحت ندارد. رئیس دادگستری تهران گزارش داده است که ۱۳۱ فقره ارتکابی قاتل بنیتا صحت ندارد.

وی افزود : این فرد ۱۲ مورد سرقت داخل خودرو داشته است و ۱۴ ماه در بازداشت به سر می برده که با قرار وثیقه ۱۶۰میلیونی آزاد شده است. این فرد مجموعا به ۵۵ماه حبس و رد مال محکوم شده بود که طبق قانون اگر فردی دارد چندین محکومیت باشد به اشد آن مجازات می شود.

وی افزود: برای این فرد ۳ سال از ۵۵ماه حبس اجرا شده است. نفر دوم پرونده هم با ۴ گرم شیشه بازداشت شده بود که به دو سال حبس و جزای نقدی و ۵۰ضربه شلاق محکوم شده بود و دو سال محکومیت وی تمام شده بود.

وی در خصوص قتل عمد یا شبه عمد بودن قتل بنیتا و اینکه آیا تفاضل دیه باید پرداخت شود؟ گفت: در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی می گوید در مواردی که جنایت نظم عمومی را برهم زده و یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت بر اجرای قصاص باشد، با درخواست دادستان از رئیس قوه قضائیه این اقدام انجام می شود و در صورت عدم توانایی در پرداخت، تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اژه ای در پاسخ به سؤالی در خصوص تیتر یکی از روزنامه‌ها که باعث قتل بنیتا را پلیس اعلام کرده است، اظهار داشت: نه، حتماً انصاف نیست و بی‌انصافی است که برای پلیس چنین نظری را داشته باشیم. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: واقعاً پلیس ما نهایت تلاش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدورات و توانش انجام می‌دهد. 

وی گفت: نیروی انتظامی، بالنده و رو به رشد و رو به پیش است و در سال‌های اخیر هم در پیشگیری و هم کشف جرایم موفق بوده است؛ گاهی وقت‌ها هم نمی‌تواند در زمان اولیه همه مجرمان را کشف کند.

    • آ IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      نمیدونم چرا گاهی دلم نمیخواد قاتل قصاص بشه ولی گاهی دلم میخواد به بدترین شکل مجازات بشه در این مورد دلم میخواد قاتل رو عفو کنن و مورد بخشش قرار بدن تصاویرو که میدیدم دلم به حال قاتل بیشتر میسوخت
    • فاطمه IR ۲۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خیلی ناراحت شدم
    • سجاد کرد IR ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      با سلام و عرض تسلیت خدمت خانواده محترم بنیتای 8 ماهه. خدایی توی تهران و دیگر شهرهاوشهرستانها پلیس نهایت تلاش خودش رو برای برقراری نظم و امنیت میکنه.اگرهم یه ذره امنیت داریم فقط به خاطرحضور مامورینه

