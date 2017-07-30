پیک۱۰۰هزارو۹۱ مگاواتی را ردکردیم/به حریم برقی تهران تجاوز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش‌خلق با اعلام اینکه هزینه اجرای ۲۹ پروژه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران ۵۵۵ میلیارد تومان بوده است، گفت: استان تهران ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک دارد که ۲۵ درصد مشترکین کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه مشخصات شبکه برق تهران تا پایان تیرماه ۹۶ نشان می‌دهد که ظرفیت نامی نیروگاه‌های حوزه تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران ۱۱ هزار و ۵۷۱ مگاوات است، گفت: طول شبکه انتقال و فوق‌ توزیع این منطقه ۹ هزار و ۶۳۹ کیلومتر مدار است و تعداد پست‌های انتقال و فوق توزیع همین منطقه ۳۰۵ عدد است.

رئیس برق منطقه‌ای تهران همچنین میزان پیک بار تا پایان تیر ماه سال ۹۶ را ۱۰۰ هزار و ۹۱ مگاوات اعلام کرد و گفت: تعداد مشترکین منطقه تحت پوشش ما ۸۴۲۱ نفر است؛ این در حالی است که ۴۵ درصد پست‌های انتقال و ۴۴ درصد پست‌های فوق توزیع، پربار بوده و ۲۸ درصد پست‌های انتقال و ۸ درصد پست‌های فوق‌ توزیع در شرایط بحرانی و در آستانه فروپاشی هستند.

به گفته این مقام مسئول، ۶ درصد خطوط انتقال و ۲۲ درصد خطوط فوق توزیع پربار هستند و ۸۰ درصد پست‌های انتقال و ۵ درصد پست‌های فوق توزیع دارای افت ولتاژ بیش از حد مجاز می‌باشند.

خوش‌خلق با طرح این موضوع که به طور نرمال ظرفیت مورد نیاز برای شبکه باید ۲.۵ برابر مقدار پیک بار شبکه باشد، تصریح کرد: ظرفیت پست‌های فوق توزیع برق تهران ۱.۴ برابر مقدار پیک بار است که این موضوع نیاز به توسعه شبکه خصوصاً در بخش فوق توزیع و در منطقه جنوب شرقی تهران را نشان می‌دهد.

وی با اعلام اینکه حداکثر پیک بار منطقه در سال ۹۰، ۷۷۵۰ مگاوات با رشد ۱.۳- نسبت به سال قبل بوده است، ادامه داد: این رقم برای نخستین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست؛ این در حالی است که حداکثر پیک بار سال ۹۴، ۸۹۸۹ مگاوات با رشد ۰.۳ نسبت به سال قبل است.

به گفته مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران، پیک بار سال ۹۵، ۹۵۵۰ مگاوات در تاریخ دوم مرداد ماه با رشدی معادل ۶.۲ درصد نسبت به سال ۹۴ ثبت شده است.

خوش‌خلق، نیاز مصرف پیش‌بینی شده شبکه برق منطقه‌ای تهران در سال ۹۶ را برای دمای ۳۹ درجه، ۱۰۰ هزار و ۴۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: شرکت برق منطقه‌ای تهران به نیابت از سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور مأموریت یافت تا نسبت به خرید ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع و ۸۴ دستگاه پست انتقال به منظور بهینه‌سازی و توسعه شبکه و رفع بخشی از عقب‌ماندگی‌های آن اقدام نماید که کار خرید پست‌های فوق توزیع در ۵ بسته ساماندهی شد.

وی افزود: به حریم‌های برقی تهران به شدت تجاوز شده، این تجاوز هم شامل بخش ایمنی می‌شود و هم شامل بخش بهره‌برداری. گفتنی است در حال حاضر مشکل انجام کار را داریم؛ به این معنا که حتی اگر پول کافی هم وجود داشته باشد، مشکلات معابر در تهران و سایر پیچیدگی‌های شهری، انجام روند امور را با مشکل و تأخیر روبرو می‌کند.