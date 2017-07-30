به گزارش خبرنگار مهر، وحید مثمر صبح امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در اداره کل انتقال خون آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: احداث شبکه خون‌رسانی از سال ۹۴ باعث شد بسیاری از مشکلات انتقال خون به نقاط محروم به وسیله این شبکه واحد برطرف شود.

وی ادامه داد: در شهر تبریز مراکز جراحی قلب فراوان است و استان‌های همسایه را نیز پوشش می‌دهیم به همین خاطر در استان، ما با کمبود پلاسما مواجه بودیم.

مثمر افزود: واحد نصف‌راه ما به عنوان مرکز تست‌گیری انتقال خون انتخاب شده است. پلاسما برای بیماران دیالیزی و هموفیلی بسیار مهم و ضروری است و به همین دلیل سعی می‌کنیم توجه زیادی به پلاسما داشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه ۶۰۰ نفر در استان بیمار هموفیلی هستند خاطرنشان کرد: پیش از این، تعداد چشم‌گیر بیماران هموفیلی مجبور بودند برای درمان خود به تهران سفر کنند اما اکنون دیگر نیاز نیست.

وی در ادامه از آغاز به کار واحد پلاکت مسجد کبود خبر داد و تشریح کرد: اکنون بار مالی که بر دوش بیماران بود کمتر خواهد شد.

مدیر کل اتقال خون آذربایجان شرقی اعلام داشت: در سال ۹۴، ۵۷ هزار و در سال ۹۵، ۶۵ هزار واحد رشد پلاسما داشته‌ایم که برای بیماران هموفیلی به کار گرفته می‌شود اما باز با کمبود مواجه هستیم.

وی میزان اهدای خون در بانوان را بسیار کم دانست و گفت: میزان اهدای خون بانون در سال ۹۵، ۲.۷ درصد بوده اما بیش از ۵۰ درصد خون‌های موجود را بانوان مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه ترس اشتباهی که بین بانوان درباره اهدای خون وجود دارد باعث می‌شود که با این آمار مواجه باشیم اما باید گفت که بانوان باید با خیال راحت به اهدای خون بپردازند زیرا این امر نه تنها برای سلامتی‌شان مضر نیست، بلکه سود فراوانی نیز دارد.

مثمر همچنین اظهار داشت: در سال ۹۵ در استان آذربایجان شرقی ۱۱۴ هزار نفر مراجع‌کننده برای اهدا خون داشتیم که از این تعداد ۹۴ هزار نفر واجد شرایط اهدا بودند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از جمع اهداکنندگان خون ۵۳ درصد جزو اهداکنندگان مستمر خون بودند. اهدا مستمر در تعریف ما به گروهی از مردم گفته می‌شود که هر ۱۲ ماه یکبار خون اهدا می‌کنند که در این صورت خون فرد ۹ بار سالم‌تر می‌شود.

مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی در پایان افزود: کیفیت‌های خون‌های اخذ شده در تمام استان‌های کشور برابر است و ما تاکید داریم که همواره خون‌ سالم را به چرخه وارد کنیم.