بیشترین مصرف برق در فصل گرما مربوط به وسایل سرمایشی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غضنفری ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی خوزستان اظهار کرد: ۵۸ شهر و ۳۳۰۰ روستا در استان تحت پوشش این شرکت است؛ همچنین یک میلیون و هشت هزار مشترک در خوزستان داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۳۷ هزار و ۸۰۰ ترانسفورماتور توزیع با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار شبکه فشار متوسط و قوی داریم.

مدیرعامل توزیع نیروی برق خوزستان تصریح کرد: تعداد ۱۲۹ دستگاه فیدر ۱۱ کیلوولت در شهرهای مختلف از جمله در آبادان، مسجدسلیمان و ماهشهر و همچنین ۵۱۸ دستگاه فیدر ۳۳ ولت در استان داریم.

غضنفری عنوان کرد: روز ۲۰ تیر ماه در درجه حرارت ۵۲ تا ۴۵ درجه چهار هزار و ۲۳ مگاوات مصرف برق در سطح استان گزارش شده است.

وی خبر داد: وجود پدیده ریزگرد و اثرات مخرب آن بر صنعت برق باعث شده تا تحقیقاتی را در این زمینه داشته باشیم؛ بالا بودن مصرف به دلیل فصل گرما نیز یکی از مسائلی است که باعث شده بیشترین مصرف در حوزه برق برای استفاده از وسایل سرمایشی استفاده شود.

مدیرعامل توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به بررسی اثر مخرب ریزگردها بر ایزولاسیون شبکه برق گفت: مناطقی از جمله دزفول، هویزه و ماهشهر در معرض خطر آلودگی های محیطی هستند.

غضنفری یادآور شد: برای انجام تمام فعالیت های میان مدت موردنیاز ۱۴۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و در حود بلندمدت نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار باید دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: برای هدایت شبکه های برق در برخی شهرها به زیرزمین اعتباری بالغ بر ۵۳۲ میلیارد تومان نیاز داریم.

مدیرعامل توزیع نیروی برق خوزستان گفت: خط گرم در خوزستان یک الزام است و همکاران باید برای فعالیت روی خطوط برق دار کار کنند چون تداوم انرژی برق در خوزستان ضروری و حکم اکسیژن را دارد. همچنین اعتباری بالغ بر پنج میلیارد هزینه برای خرید خودروی لازم در حوزه مقره شوری صرف کردیم.

غضنفری خبر داد: هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار باید برای تعمیرات تابستانه هزینه کنیم و در حال حاضر بدون اختصاص اعتبار این کار را شروع کردیم؛ به صورت کلی برای انجام اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.