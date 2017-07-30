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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

آغاز فصل جدید از ۲۴ مهر؛

سهمیه ملی از لیگ بسکتبال حذف شد

سهمیه ملی از لیگ بسکتبال حذف شد

فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ۲۴ مهرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جلسه هماهنگی سازمان لیگ برتر بسکتبال که امروز یکشنبه برگزار شد، ۲۴ مهرماه به عنوان زمان آغاز فصل جدید این رقابت ها تعیین شد. 

بر این اساس تیم های متقاضی حضور در این فصل از مسابقات تا ۲۲ شهریورماه فرصت دارند مدارک نقل و انتقالات خود را به فدراسیون ارائه کنند تا ترکیب نهایی آنها در سازمان لیگ ثبت شود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست امروز، ترکیب تیم ها برای فصل آینده لیگ بسکتبال با ۱۳ بازیکن داخلی و ۲ بازیکن خارجی بسته خواهد شد. 

یکی دیگر از تصمیمات مهم اتخاذ شده در نشست امروز مربوط به بازیکنان ملی و سهمیه بندی آنها بود. بر این اساس بعد ازچند سال سهمیه ملی از لیگ بسکتبال حذف شد و بدین ترتیب تیم ها در جذب بازیکنان ملی پوش محدودیتی ندارند.

همچنین در مورد صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی مصوب شد که اگر تیمی قصد جذب یکی از این دو بازیکن یا هر دوی آنها را داشت اما ترکیب بازیکنان ایرانی اش کامل بود، می تواند به عنوان سهمیه خارجی، آنها را به خدمت بگیرد. 

کد مطلب 4045380
زینب حاجی حسینی

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