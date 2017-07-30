خطر ریزش در میدان امام(ره) همچنان باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، اقبال شاکری در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورا با اشاره به نا ایمن بودن گود میدان امام (ره) گفت : برای چندمین بار به شهرداری تذکر می دهیم که وضعیت گود میدان امام مناسب نیست. این گود در یکی از شریان های پر تردد واقع شده که به علت وجود خاک دستی و نیز گذر تاسیسات آب بسیار خطرناک بوده و متاسفانه رها شده است.

وی اظهار داشت: برخی از نیلینگ های این گود به پایان زمان تضمین شده رسیدند و در چنین شرایطی در جوار گود سازه تبلیغاتی با ۱۲ شمع و با فاصله ۱.۵ متری گود اجرا شده است . در این سازه می خواهند تصویر خانه شهر را به معرض نمایش بگذارند.

شاکری افزود : حدود ۱۴ نیلینگ این گود به واسطه شمع های سازه تبلیغاتی قطع شده و دو بار هم در این گود با نشت آب مواجه شدیم . ضمن اینکه با ایجاد این گود ۱.۵ لاین ترافیکی میدان امام نیز بسته شده که به مختل شدن جریان ترافیکی انجامیده است.

وی خاطر نشان ساخت: ریزش این گود بسیار محتمل است و تا قبل از اینکه اتفاق ناگواری بیافتد باید فکری به حال این گود کرد.

شاکری در پایان افزود : ایجاد سامانه های ترافیکی و نظارتی نظیر سیفا (ثبت اطلاعات معاینه فنی ) برای تسهیل امور شهروندان است و این سامانه ها باید با هماهنگی های ایجاد شده در دسترس نهاد های نظارتی و کنترلی مانند پلیس راهور قرار گیرد و قابل استفاده باشد که امیدواریم این مهم هر چه زودتر اتفاق بیافتد.