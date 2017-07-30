زهرا نژدبهرام در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در خصوص نهایی شدن یکی از گزینه های شهرداری تهران گفت: همچنان هفت گزینه برای ارائه برنامه برای تصدی شهرداری تهران مطرح هستند و کاندیداها دو هفته وقت دارند برنامه های خود را ارائه کنند.

نژاد بهرام در پاسخ به این پرسش که این میزان اطلاع رسانی از روند انتخاب شهردار سبب ایجاد حاشیه برای شورای پنجم نمی شود، گفت: رسانه ها علاقمندند که درباره جزییات جلسات منتخبان آگاه شوند و اگر اطلاع رسانی مناسبی از سوی منتخبان صورت نگیرد و یا به پرسش خبرنگاران پاسخ داده نشود دیگر نمیتوانیم ادعای شفافیت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: همچنان تمام گزینه های معرفی شده برای شهرداری مطرح هستند و دو هفته وقت دارند برنامه های خود را تهیه و در زمانبندی داده شده ارائه دهند و تلاش می کنیم به جز خبرنگاران مردم نیز بتوانند از روند ارائه برنامه منتخبان آگاه شوند.

وی در خصوص تغییر نام سوگندنامه به میثاق نامه گفت: منتخبان شورای پنجم به این نتیجه رسیدند که این روش برای ارتباط شهردار آینده تهران با مردم می تواند پاسخی به اعتماد شهروندان تهرانی باشد.