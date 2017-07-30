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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام:

سارقان قطعات داخل خودرو در ایلام دستگیر شدند

سارقان قطعات داخل خودرو در ایلام دستگیر شدند

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری پنج سارق حرفه ای قطعات داخلی خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید فتاحی در این باره گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت قطعات داخل خودرو مراتب در دستور کار واحدهای تجسس کلانتریها قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران تجسس کلانتریهای ۱۳ و۱۵با اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۵ نفر ازسارقان حرفه ای قطعات داخل خودرو شناسایی وبا هماهنگی مرجع قضایی دستگیر وروانه زندان کنند.

فرمانده شهرستان ایلام گفت: در این مأموریت تعداد ۵ سارق حرفه ای دستگیر وتعداد ۷ فقره سرقت قطعات داخل خودرو همچنین تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

سرهنگ فتاحی در پایان از همکاری خوب مردم با پلیس تشکر وقدردانی کرد.

کد مطلب 4045388

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