سارقان قطعات داخل خودرو در ایلام دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید فتاحی در این باره گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت قطعات داخل خودرو مراتب در دستور کار واحدهای تجسس کلانتریها قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران تجسس کلانتریهای ۱۳ و۱۵با اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۵ نفر ازسارقان حرفه ای قطعات داخل خودرو شناسایی وبا هماهنگی مرجع قضایی دستگیر وروانه زندان کنند.

فرمانده شهرستان ایلام گفت: در این مأموریت تعداد ۵ سارق حرفه ای دستگیر وتعداد ۷ فقره سرقت قطعات داخل خودرو همچنین تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

سرهنگ فتاحی در پایان از همکاری خوب مردم با پلیس تشکر وقدردانی کرد.