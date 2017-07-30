توصیه هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دما در چند روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره هواشناسی خوزستان در خصوص افزایش گرمای هوای در چند روز آینده در استان اطلاعیه ای صادر کرد که در متن آن آمده است:

پیرو اطلاعیه ۱۹ هواشناسی خوزستان، آخرین خروجی‌های هواشناسی نشان دهنده‌ وقوع دماهای ۵۰ درجه سلسیوس و بعضا بالاتر، از امروز یکشنبه لغایت یکشنبه هفته آینده در اکثر نقاط استان است.



از روز چهارشنبه مجددا با حاکمیت جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و پدیده شرجی به ویژه در شهرهای ساحلی و مرکزی خواهیم بود.

لذا به مسئولان و همشهریان توصیه می شود: در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصرف صرفه جویی کنند، از ترددهای غیر ضرور در حوالی ظهر تا اوایل غروب برای جلوگیری از گرمازدگی اجتناب کنند، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب صورت بگیرد، در ساعات ۱۱ صبح تا پنج بعدازظهر از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب شود، در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید از وسایلی مانند عینک آفتابی، کلاه و.. استفاده شود و در ساعات اوج بالا بودن دمای هوا از شنا کردن در رودخانه ها و استخرهای روباز جدا خودداری شود.