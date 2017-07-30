سهم ۱۱ درصدی مازندران از طرح های فاضلاب شهری

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله ذاکری ظهر یکشنبه در نشست با نمایندگان مجلس در ساری اظهار داشت: با اجرای طرحهای فاضلاب در پنج شهر اولویت دار و برخی از شهرهای دیگر انتظار می رود میزان بهره مندی مردم این استان از این طرحها به بیش از ۲۵ درصد برسد و پیش بینی می شود در برنامه ششم توسعه این میزان به ۴۶ درصد افزایش یابد.

وی، با اشاره به پیگیریهای لازم در راستای اخذ ۲۸۱ میلیون یورو تسهیلات از بانک توسعه اسلامی تصریح کرد: با دریافت این تسهیلات اجرای طرحهای فاضلاب سرعت می یابد.

ولی الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در این دیدار، اجرای طرحهای فاضلاب در شهرهای ساحلی مازندران را از ضروریات استان دانست و تصریح کرد: اجرای این طرحها مانع نفوذ فاضلاب به آبهای زیرزمینی و دریا می شود.

وی با بیان اینکه شهرهای ساحلی بیشترین حجم مسافر را داراست، گفت: به دلیل پایین بودن سطح آب در این شهرها، اجرای طرحهای فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.