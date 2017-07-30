۲ عامل توزیع مواد مخدر سنتی در دامغان دستگیر شدند

سرهنگ سید علی اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح خبر کشف مواد مخدر سنتی در دامغان، اظهار داشت: در پی گزارشات متعدد مردمی در خصوص کشت و فروش مواد مخدر سنتی در برخی از روستاهای شهرستان بررسی این اخبار در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر دامغان پس از شناسایی محل های کاشت گیاه و توزیع کنندگان آن در سه روستای این شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضایی در سه عملیات، موفق به کشف حدود چهار کیلوگرم موادمخدر سنتی شدند.

فرمانده‌ انتظامی دامغان گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و اعزام شدند.

میری ضمن تشکر از عموم شهروندان اعلام کرد: شهروندان هرگونه اخبار پیرامون عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.