تسهیلات بانکی درکردستان سهم بیشتری در ایجاد تولید و اشتغال دارند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین فیروزی امروز یکشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه منابع موجود برای توسعه استان در بخش های مختلف کافی نیست، گفت: حجم تقاضا در تمامی بخش ها برای دریافت تسهیلات زیاد است و برای تحقق همه آنها به مبلغی بیش از دوبرابر منابع موجود یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

وی بر دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این استان تاکید کرد و اظهارداشت: می طلبد مردم کردستان با ذخیره پول های خود در بانک های استان به افزایش منابع بانکی کمک کنند و تحقق این مهم نیاز به فرهنگ سازی و تلاش جدی و همکاری رسانه ها دارد.

وی رسوب پول های مردم در بانک های استان را کم خواند و عنوان کرد: به دلایل مختلفی رسوب پول های فعالان اقتصادی استان در بانک های استان کم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: انتظار می رود مدیران بانک های استان هم مصارف را افزایش داده و به متقاضیان هم اعتماد بیشتری کنند و تسهیلات زیادتری را هم در اختیار آنها قرار دهند.

فیروزی با تاکید براینکه سهم مصارف ومنابع بانکی استان را به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داده شود، گفت: این مهم بهترین راهکار برای تحقق شعار امسال یعنی تولید و اشتغال است.

وی عنوان کرد: سهم تسهیلات بانکی در ایجاد تولید و اشتغال در کردستان نسبت به سایر استان های کشور بیشتر است.

وی با بیان اینکه کل معوقات بانکی استان ۶ درصد منابع بانکی است، اضافه کرد: این مهم نسبت به میانگین کشوری که ۷.۷ درصد است در استان ما پایین تر است و این نشان می دهد که مشتریان بانک های استان کردستان خوش حساب تر هستند.

انجام خریدهای دستگاه های دولتی توسط سامانه ستاد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ارتباط با دستورکار دوم این جلسه گفت: از این به بعد براساس تصویب نامه هیئت وزیران هر نوع خرید کالا و خدمات توسط دستگاه های دولتی باید براساس سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیک دولت) انجام شود.

فیروزی عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان و تامین کنندگان خدمات می خواهند با دستگاه های دولتی در امر معاملات و خرید ارتباط داشته باشند باید خود را با شرایط جدید ابلاغی وفق دهند.

وی اجرای طرح مذکور را به نفع تولیدکنندگان استان خواند و بیان کرد: انجام این اقدام بی شک به ضرر دلالان و به نفع تولید کنندگان است و موجب ارتقای بهره وری در دستگاه های دولتی هم می شود.

وی ادامه داد: برای عملیاتی کردن این تصویب نامه باید کارگروهی به ریاست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی و اداره کل اقتصاد ودارایی دراستان تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه تمامی مسئولان امروز دغدغه اشتغال دارند، گفت: آمار بیکاری در استان ۱۵.۷ درصد است لذا همه ما باید دغدغه فقر و بیکاری مردم را داشته باشیم و برای رفع آن چاره ای بیاندیشیم.

فیروزی اظهارداشت: برخی از واحدهای تولیدی دچار مشکلات مالی شدند که با اعطای تسهیلات می توان به ادامه فعالیت آن و جلوگیری از بیکار شدن شاغلان آن را بگیریم لذا تمامی اعضای این کارگروه باید در این راستا تمامی تلاش خود را بکار گیرند.