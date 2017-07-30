خط ۷ مترو در صورت ارائه امکانات، ایده آل ترین خط مترو خواهد بود

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای شهرتهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت خط ۷ متروی تهران در حمل و نقل شهری گفت: خط ۷ متروی تهران از خطوط قابل توجهی است که در حمل و نقل شهر تهران بسیار حائزاهمیت است. هرچند به طورکلی خط ۷ دارای اشکالاتی است اما اشکالات عنوان شده تاثیر چندانی بر کلیت مطلوب این خط ندارد.

مختاباد با اشاره به سخنان دکتر حافظی، دیگر عضو شورای شهر تهران گفت: اشکالاتی که آقای حافظی درباره خط ۷ داشته اند بیشتر ناظر بر بحث افزایش امنیت مسافران این خط است که درخصوص افزایش امنیت بیشتر سفرهای درون شهری خط ۷ با همفکری اعضای شورای شهر تدابیر خوبی اندیشیده شده است.

مختاباد با تاکید بر ویژگی های خط ۷ افزود: بی شک خط ۷ مترو یکی از مدرن ترین خط های مترو تهران است. هر چند که موارد ایمنی آن قبلا عنوان شده بود اما در نهایت نمی توان ایراد کلی برآن وارد کرد چراکه به تدریج خط ۷ به امکانات لازم دست می یابد. خط ۷ متروی تهران را باید به خانه ای تشبیه کنیم که آماده است اما تلفن یا مثلا کابیت ندارد اما می توان از آن استفاده کرد که با گذشت زمان واختصاص دادن بودجه می توان این خط مدرن را کامل و به حد ایده آل رساند. در هر صورت احداث و راه اندازی خط ۷ جای تقدیر دارد چراکه یکی از خطوط تاثیرگذار حمل و نقلی تهران بزرگ است.

این عضو اصلاح طلب شورای شهر در واکنش خبرنگار ما به اینکه شهرداری تهران با توجه به محدودیت بودجه ها تمام توان خود را در مدیریت شهری به کار برده و دولت در پرداخت بودجه شهرداری تعلل داشته به نکته قابل توجهی در لجبازی دولت با شهرداری اشاره کرده گفت: دولت احساس می کرد مدیریت شهری به دنبال فعالیت سیاسی است. در این حالت دولت درخدمت رسانی به شهرداری دچار تردید شده و این مساله بر پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دولت تاثیر گذاشت!