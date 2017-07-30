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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

تصویب تثبیت سامانه تنقیح قوانین در شورا

تصویب تثبیت سامانه تنقیح قوانین در شورا

رئیس شورای شهر تهران از تصویب تثبیت سامانه تنقیح قوانین در شورای شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورا  با بیان اینکه  در جلسه امروز نماینده شورا در مناقصات دولت و شهرداری مشخص شد، گفت: در مناقصاتی که یک طرف آن دولت است باید از شورا فردی به عنوان ناظر حضور داشته باشد که در جلسه امروز شورا مصوب شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر در مناقصات شهرداری حضور داشته باشد.

چمران ادامه داد: همچنین مصوبه سامانه تنقیح قوانین که پیش از این در صحن شورا رونمایی شده بود به صورت مصوبه درآمد تا روند اجرایی آن متوقف نشود.

وی تصریح کرد: در این سامانه تمام مصوبات موجود در شورا جمع آوری شده و به تدریج تمام مصوبات تنقیح شده است. یعنی اگر در حوزه باغات ۱۰ مصوبه داریم تمامی آنها به یک مصوبه تبدیل می شود که این کار باید استمرار داشته باشد و به هم دلیل نیاز به مصوبه شورا داشت که اعضای شورا در صحن تصویب کردند که این سامانه زیر نظر هیات رئیسه و کمیسیون نظارت فعالیت کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیکی پرداخت و گفت: این دفاتر فعالیت درآمدی دارند، بنابراین باید عوارض پرداخت کنند و فعالیت آنها نیز باید ساماندهی شود.

کد مطلب 4045406
نورا حسینی

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