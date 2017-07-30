تصویب تثبیت سامانه تنقیح قوانین در شورا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورا با بیان اینکه در جلسه امروز نماینده شورا در مناقصات دولت و شهرداری مشخص شد، گفت: در مناقصاتی که یک طرف آن دولت است باید از شورا فردی به عنوان ناظر حضور داشته باشد که در جلسه امروز شورا مصوب شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر در مناقصات شهرداری حضور داشته باشد.

چمران ادامه داد: همچنین مصوبه سامانه تنقیح قوانین که پیش از این در صحن شورا رونمایی شده بود به صورت مصوبه درآمد تا روند اجرایی آن متوقف نشود.

وی تصریح کرد: در این سامانه تمام مصوبات موجود در شورا جمع آوری شده و به تدریج تمام مصوبات تنقیح شده است. یعنی اگر در حوزه باغات ۱۰ مصوبه داریم تمامی آنها به یک مصوبه تبدیل می شود که این کار باید استمرار داشته باشد و به هم دلیل نیاز به مصوبه شورا داشت که اعضای شورا در صحن تصویب کردند که این سامانه زیر نظر هیات رئیسه و کمیسیون نظارت فعالیت کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیکی پرداخت و گفت: این دفاتر فعالیت درآمدی دارند، بنابراین باید عوارض پرداخت کنند و فعالیت آنها نیز باید ساماندهی شود.