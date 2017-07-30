پوشکوف اظهارات تیلرسون را عوام فریبی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسی پوشکوف» رئیس کمتیه بین الملل دومای روسیه اظهارات اخیر «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا را عوام فریبی خواند.

پوشکوف در توئیتر خود نوشت: آیا تحریم ها بر علیه ما ، ایران و کره شمالی برای تحکیم روابط و ایجاد دوستی است. چه کسی این عوام فریبی ها را باور میکند؟

پوشکوف معتقد است که اگر این اقدامات در راستای ایجاد دوستی بوده است، بنابراین روسیه نیز پاسخی دوستانه به همین شکل خواهد داد.

تیلرسون چند روز پیش در اظهاراتی عجیب اعلام کرده بود که وضع تحریم ها علیه مسکو، برای بهبود روابط و ایجاد دوستی بین مسکو و واشنگتن بوده است.