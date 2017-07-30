کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسیر دستیابی به جایگاه برتر در میان دانشگاههای جهان اسلام و همسو با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی و چشم انداز علمی کشور، برنامه ای منسجم و مناسب را طراحی و آغاز کرده است.

وی افزود: بی شک بهره گیری از افکار و نظرات اندیشمندان و صاحب نظران علمی داخلی و خارجی نقشی موثر و بی بدیل در نیل به این مقصود ایفا می کند و برای این دانشگاه بسی مغتنم خواهد بود.

رئیس هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون ادامه داد: هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد ۹۶ به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت و کارگاه های تخصصی در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می شود.

میراسماعیل عنوان کرد: با همه پیشرفت هایی که در علم پزشکی اتفاق افتاده بیماری های عفونی هنوز هم از جمله خطرناک ترین بیماری های تهدید کننده جان بشر به شمار می آیند، به گونه ای که کنترل عفونت های بیمارستانی هم اکنون به یکی از دغدغه های اصلی مراکز درمانی تبدیل شده است.

وی گفت: با توجه به پایش‌های صورت گرفته در زمینه عفونت‌های بیمارستانی، بیشترین علت انتقال عفونت‌ها از طریق تجهیزات و پرسنل بیمارستان‌ها است، مواد و تجهیزات پزشکی مربوط به ضدعفونی و استریلیزاسیون علی رغم آنکه یکی از محورهای اصلی درکنترل عفونت محسوب می شوند، همواره مغفول مانده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: هدف این کنگره یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون به منظور ایجاد یک عزم ملی است.

وی افزود: این کنگره با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن کنترل عفونت و مجمع خیرین سلامت کشور و با همکاری معاونت های وزارت بهداشت، همراه با اعطای امتیاز باز‎آموزی برای پزشکان عمومی و متخصصین مرتبط از جمله متخصصین بیماریهای عفونی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروسازان، گروه های پرستاری و مامائی، کارشناسان و متخصصین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی پزشکی، مهندسی بیمارستان، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، کارشناسان بخش های استریلیزاسیون و اتاق عمل و اعضای کمیته های کنتـرل عفونت برگزار می شود.

به گفته میراسماعیل در این کنگره تازه ترین دستاوردها در زمینه های تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون مورد بحث و تحلیل صاحب نظران قرار خواهد گرفت.