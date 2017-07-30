به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور پیش از ظهر یکشنبه، در آئین بهره برداری از پروژههای زیست محیطی شهرداری اصفهان که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و در قالب شصت و ششمین برنامه از طرح هر هفته با چند افتتاح برگزار شد با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی طی دو سال گذشته همواره درصدر اقدامات شهرداری اصفهان بوده است، اظهار داشت: از این رو میتوان گفت شهرداری اصفهان در حوزه ساماندهی دفن پسماند موفقیتهای خوبی را در سطح ملی به دست آورده است.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در حوزه نظافت شهری ادعای دارا بودن برند بینالمللی را دارد، تصریح کرد: البته هر گز فراموش نمیکنیم که راه طولانی را پیش رو داریم تا به آنچه در چشمانداز افزایش کیفیت زندگی شهروندان است، دست یابیم.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساماندهی مشاغل شهری در شهر اصفهان از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در شهرداری اصفهان طی دوسال گذشته اعلام کرد و افزود: برای این امر ۴۰۰ میلیاردتومان زیر ساخت فراهم شده است.
وی با بیان اینکه بهره برداری از سیستمهای تولید انرژی پاک نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرداری اصفهان است، تصریح کرد: بر این اساس یادآور میشوم که تاکنون تولید ۳۰۰ کیلووات برق محقق شده و بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلووات برق دیگر نیز در دست اجرا است.
کاهش ۲۰ میلیون متر مکعبی مصرف آب در آبیاری فضای سبز اصفهان
مصور با اشاره به وجود پنج هزار و ۳۰۰ هکتار فضای سبز موجود در شهر اصفهان افزود: برای آبیاری این سطح فضای سبز نیازمند ۵۶ میلیون متر مکعب آب هستیم و این در حالی است که با تمهیدات اندیشیده شده و استفاده از سیستمهای نوین آبیاری میزان آب مصرف شده در بخش فضای سبز شهر اصفهان به ۳۶ میلیون متر مکعب رسیده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه به منظور تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز احداث تصفیهخانهها در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: بر این اساس با همکاری مدیران مناطق پنج، شش، دو و ۱۲ و شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دو تصفیه خانه سپاهانشهر و شاهین شهر در دستور کار قرار گرفت و به بهره برداری رسید.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تصفیه خانه تکمیلی پساب سپاهانشهر آبیاری فضای سبز سپاهانشهر تا کوه صفه، مناطق شش و ۱۳ و کمربند شرق با ۱۴۰ لیتر در ثانیه را تامین میکند، افزود: در این تصفیهخانه پساب با بهترین و به روزترین روشها تصفیه میشود تا مشکل تامین آب فضای سبز جنوب شهر حل شود.
وی با اشاره به پیشبینی خطوط انتقال به طول ۴.۶ کیلومتر در محور جنوب شهر اصفهان اظهار داشت: در منطقه ۱۲ نیز خطوط انتقال به طول ۶.۹ کیلومتر پیش بینی شده است تا مشکل تامین آب فضای سبز بختیاردشت که رو به نابودی بود، حل شود.
مصور در ادامه به تصفیه خانه کارخانه کمپوست اصفهان اشاره کرد و گفت: عملیات تصفیهخانه فاضلاب کارخانه کمپوست شهر اصفهان امروز آغاز میشود که نتیجه آن در سه پکیج تصفیه معکوس، تصفیه بیولوژیک و تصفیه فاضلاب کارواش خواهد بود.
وی با بیان اینکه با راهاندازی تصفیه خانه کارخانه کمپوست اصفهان برای۲۰ سال آینده و هر سال ۱۲.۵ میلیون متر مکعب آب قابل استفاده در فضای سبز خواهیم داشت، افزود: این طرح می تواند ۳۰ درصد آب مورد نیاز فضای سبز شهر اصفهان را تامین کند.
