زائران امسال، با دست بندهای الکترونیکی در رصد کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع نگاهی به آخرین وضعیت اعزام حجاج ایرانی و آخرین اقدامات صورت گرفته در ارتباط تلفنی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی رئیس پژوهشکده بعثه مقام معظم رهبری به روی آنتن رفت.

حجت‌الاسلام علیزاده موسوی با اشاره به دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری بسیار بر مسئله امنیت تاکید کردند و فرمودند مسئله امنیت باید در راس امور قرار بگیرد و باید حتما مسئولین مسائل را رصد کنند تا دوباره اتفاقاتی مانند فاجعه منا یا فاجعه مسجدالحرام برای زائرین ما اتفاق نیفتد.

وی با اشاره به پرواز اولین گروه حجاج به مدینه اظهار داشت: اولین پرواز با حدود ۲۶۰ نفر امروز از بندرعباس به مقصد مدینه منوره حرکت کرد و با توجه به استقرار کارگزاران ما و فعالیت آنها برای آماده سازی شرایط، طبق اطلاعاتی که داریم تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و برخوردها مناسب بوده و شرایط نسبتا خوب است.

رئیس پژوهشکده بعثه مقام معظم رهبری در خصوص امنیت زائرین خاطر نشان شد: گروه های رصد آماده بررسی شرایط است از طرفی آموزش های امداد و نجات به طور کامل به زائرین داده شده و گروه هایی نیز برای این قضیه در نظر گرفته شده و تا الان که اولین پرواز صورت گرفته اتفاق خاصی پیش نیامده و برنامه ها انجام شده است.

وی در خصوص ویزای ۱۰ دیپلمات گفت: ویزای دیپلمات ها حل شد و امیدواریم همان طوری که مقام معظم رهبری نیز دعا کردند ،امسال شاهد حج خوبی باشیم.

حجت‌الاسلام علیزاده موسوی با اشاره به حفظ امنیت، عزت و کرامت حجاج ایرانی بیان داشت: عربستان برای اولین بار در طول تاریخ حج گذاری، متممی را امسال بر حج ما نوشت مبنی بر اینکه امنیت، عزت و کرامت زائرین ما کاملا حفظ شود و تضمین هایی را در این رابطه داده است.

وی تاکید کرد: با این حال مسئولین ما به این بسنده نکردند و بررسی های دقیقتری را انجام دادند. این مسئله در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شده و در آنجا چندین فیلتر را گذرانده و تا به حال موضوعی نبوده است.

رئیس پژوهشکده بعثه مقام معظم رهبری با یادآوری فاجعه تلخ منا گفت: در حادثه منا عمدی در کار نبود اما قصور و تقصیر در کار بود به این معنا که می توانستند مدیریت کنند اما نکردند و در این شرایط وظیفه ما این است تا زائرین خود را نسبت به خطراتی که وجود دارد کاملا توجیه کنیم تا چنین شرایطی مجددا پیش نیاید و زائرین با صحت و سلامت برگردند.

وی با اشاره به خدمات الکترونیکی که برای اولین بار توسط ایران در حج استفاده شده، توضیح داد: امسال برای اولین بار توسط ایران، دست بندهای الکترونیکی تهیه و تعبیه شد و علیرغم تبلیغات سویی که گفتند مربوط به عربستان است اینها توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و تمام مشخصات زائرین بر روی آن ثبت شده و همیشه همراه زائرین است و هرکجا که بروند کاملا قابل رصد هستند.