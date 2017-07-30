اسماعیل عبادی در بخش کامپوند فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات تیر و کمان جهانی لهستان در بخش انفرادی کامپوند مردان امروز یکشنبه برگزار شد. اسماعیل عبادی در این بخش از مسابقات مقابل نماینده کرواسی به برتری رسید و به دیدار نهایی راه یافت.

عبادی در حالی به فینال رقابت های جهانی تیر و کمان در بخش کامپوند صعود کرد که پس از کسب جایگاه هفتمی در مرحله مقدماتی، در دور نخست حذفی با قرعه استراحت مواجه شده بود. این کماندار کشورمان سپس موفق شد نماینده السالوادور را شکست داده و به جمع ۸ کماندار برتر رقابت‌ها راه پیدا کند. عبادی در این مرحله هم برابر نماینده کشور هلند که رکورد جهان را در اختیار دارد، پیروز شد و به جمع ۴ کماندار برتر مسابقات راه پیدا کرد.

اسماعیل عبادی تا ساعتی دیگر برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات تیر و کمان جهانتی لهستان به مصاف نماینده دانمارک می رود.

پریسا براتچی دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها بود که پس از صعود از مرحله مقدماتی دور نخست حذفی مقابل نماینده مکزیک شکست خورد و از صعود بازماند.

همچنین تیم میکس ایران با ترکیب اسماعیل عبادی و پریسا براتچی در مرحله حذفی مسابقات حذف شد.