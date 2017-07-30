با متخلفان طایفه احمدی نژاد برخورد می کنیم

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حمید بقایی ۲۴ساعت بعد از توهین به قوه قضائیه مجددا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت چرا در مورد بیانیه احمدی نژاد که شخص شما گفتید خلاف قانون است، برخورد قضایی در این چند هفته انجام نشد؟ گفت: از این طایفه هر کسی اقدام خلاف قانون انجام دهد، تعقیب قضایی می شود و برخورد لازم صورت می گیرد.

وی افزود: اینکه در مورد این کار اقدامی شده یا نشده جزئیات را نمی دانم و دادستان تهران در جریان جزییات است؛ با این حال برخورد قانونی انجام می شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان این مطلب که امروز افرادی که سعی دارند علیه نهادهایی که مؤثر هستند، تخریب‌ و فضاسازی داشته باشند، گفت:‌ این نهادها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

اژه ای گفت: اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می شوند بخواهند با غوغاسالاری و تبدیل ماجرا به جریانات سیاسی کار خود را پیش ببرند بعید نیست و مسبوق به سابقه است.

قوه قضاییه انشاالله بر اساس قانون و نه بیشتر عمل می کند البته بدانید که خیلی از این اقدامات تست موقعیت شان است که در ایام انتخایات هم شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من اهل شکایت نیستم اما آنجا که مربوط به قوه قضاییه و بالاتر باشد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.