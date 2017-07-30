لزوم توجه صداو سیما به ورزش ناشنوایان/۴۰هزار ورزشکار ناشنوا داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورا با اعلام اینکه عضو هیات رییسه فدراسیون ناشنوایان شده است گفت : هم اکنون تیم ۹۶ نفره ورزشکاران ناشنوا در ۱۳ رشته در المپیک ناشنوایان در حال رقابت هستند که تا کنون تیم ما ۴ طلا، ۸ نقره و ۱۴ برنز در مسابقات المپیک کسب کرده است.



وی افزود: از آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای سلطانی فر وزیر ورزش، آقای محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی و آقای قالیباف شهردار تهران که کمک کردند تا در این مسابقات حضور داشته باشیم تشکر می کنم.



دوستی تصریح کرد : هم اکنون ۴۰ هزار نفر ورزشکار ناشنوا و کم شنوا در کشور داریم و از همه درخواست عاجزانه داریم تا به این جامعه کمک کنند.

وی خاطر نشان ساخت: از صدا و سیما درخواست می کنیم تا مسابقات جامعه ورزشکار ناشنوا و کم شنوا را تحت پوشش قرار دهد چرا که این موضوع به افزایش روحیه این افراد و خانواده هایشان کمک می کند.