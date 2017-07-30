شهرداری برای آبیاری فضای سبز به زاینده رود و چاه‌ ها اکتفا نکند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی پیش از ظهر یکشنبه در آئین بهره برداری از پروژههای زیست محیطی شهرداری اصفهان که در کتابخانه مرکزی شهرداری و درقالب شصت و ششمین برنامه از طرح هر هفته با چند افتتاح برگزار شد با بیان اینکه در بسیاری از پروژههای شهری مجبور به جابجایی تاسیسات هستیم، اظهار داشت از جمله پروژههای موفق در این زمینه پروژه میدان استقلال بود که بدون قطعی آب و با همکاری خوب شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان محقق شد.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی تصفیهخانه پساب پروژهای زیست محیطی در راستای توسعه پایدار است، تصریح کرد: ما نیز سعی بر آن داریم تا با پوشش صددرصدی راهاندازی شبکه فاضلاب در استان اصفهان، در این زمینه تسهیلگر باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر و به دلیل مشکلات اعتباری تنها موفق به پوشش ۹ درصد از شهرهای استان اصفهان به سیستم فاضلاب شدهایم، ابراز داشت: این در حالی است که با راهاندازی تصفیهخانهها میتوان با سرعت بالاتری اقدامات مورد نیاز را انجام داد.
وی با بیان اینکه تجهیز همه شهر اصفهان به سیستم فاضلاب ۵۰ سال به طول انجامید، گفت: اصفهان نخستین شهری است که تحت پوشش کامل شبکه فاضلاب قرار گرفته است.
امینی با اشاره به مساله بحران آب در اصفهان نیز گفت: تنها راهکار این امر تحقق فعالیتهای اجتماعی و فرهنگسازی در حوزه مصرف صحیح آب است.
وی در ادامه با اشاره به راهاندازی تصفیهخانه شاهین شهر ابراز داشت: این پروژه میتواند به حفظ فضای سبز اصفهان کمک قابل توجهی داشته باشد.
در تصفیهخانه سپاهانشهر پساب با تکنولوژیهای روز تصفیه می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه با تدابیر اندیشیده شده در تصفیهخانه سپاهانشهر پساب با تکنولوژیهای روز تصفیه می شود و در اختیار فضای سبز شهر قرار می گیرد، اضافه کرد: برای احداث تصفیه خانه شاهین شهر یکی از مشکلات جدی ما برای حوزه کشاورزی و حوزه محیط زیست و سلامت بود و گرفتاری هایی ایجاد کرده بود که خوشبختانه با ورود صنعت و شهرداری این مشکل حل شد.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد توسعه و اتمام شبکه فاضلاب شهری اصفهان و استفاده از ظرفیت پساب، افزود: بر اساس توافق وزیران کشور و سازمان حفاظت محیط زیست قرار است فاضلاب در اختیار شهرداری قرار گیرد و شهرداری فاضلاب را تصفیه کند و به مصرف فضای سبز برساند یعنی موضوع استفاده بهینه از پساب و بازچرخانی آب انجام می شود.
امینی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان برای حل مشکل فضای سبز اصفهان نمی تواند به رودخانه زاینده رود اکتفا کند و چاه های زیرزمینی نیز در حال حاضر شرایط بسیار اسفناکی دارد، گفت: با اجرای این طرح حدود ۴۰۰ لیتر در ثانیه فاضلاب در اختیار شهرداری قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه با تکمیل سیستم فاضلاب شهر اصفهان با همکاری شهرداری سعی بر این است با تعامل و همکاری در حوزه مدیریت شهری این طرح در یک بازه زمانی چهارساله به اتمام برسد و این پساب به مدت ۲۰ سال در اختیار شهرداری قرار میگیرد، افزود: با اجرای این پروژه جشن تکمیل پروژه فاضلاب شهر اصفهان را برگزار میکنیم.
