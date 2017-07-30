افتتاح مجتمع چند منظوره در ایستگاه جوانمرد قصاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اعلام این مطلب در بازدیدی که از مراحل ساخت پایانه جوانمرد قصاب به همراه جمعی از مدیران ارشد حوزه فنی مهندسی معاونت حمل و نقل و ترافیک و منطقه به عمل آورد؛ گفت: جوانمرد قصاب مرزی بین شهرری و تهران است که عملاً تقاضای سفر زیادی دارد که راه اندازی این پایانه پوششی به صورت کامل و گسترده نسبت به وضعیت فعلی باوجود ایستگاه مترو و بی آرتی خواهد داشت.

وی درباره امکانات پیش بینی شده در این پایانه گفت: با توجه به خط مترو و ظرفیت جابجایی ۲۵ هزار نفر مسافر روزانه این ایستگاه؛ پارکسوار با ظرفیت ۵۷ دستگاه طراحی گردید که مبدا و مقصد خطوط تاکسی رانی و اتوبوس برای مسافرانی که از ایستگاه متروی جوانمرد قصاب و محله های مجاور این محل تردد دارند پیش بینی شد. در نتیجه یک مجتمع حمل و نقلی چند منظوره در جوانمرد قصاب خواهیم داشت.

حسینی بیشترین سهم زیرساختی را از آن اتوبوسرانی دانست و درباره ظرفیت توقف این پایانه یادآور شد: ظرفیت توقف پیش بینی شده در این ترمینال ۸ خط اتوبوس رانی با ظرفیت ۵۵ اتوبوس و ۶ سکو برای سوار و پیاده کردن مسافران تاکسی با ظرفیت توقف ۴۰ دستگاه تاکسی در نظرگرفته شده است تا مسافران با امنیت و آرامش بیشتری به ادامه مسیر خود بپردازند.



وی تصریح کرد: شهرداری منطقه ۲۰ ساختمانی برای انجام فرائض مذهبی در نظرگرفته بود که بلحاظ قرار گرفتن در محدوده این طرح؛ مجددا بازنگری در طراحی آن انجام گرفت و ساختمانی با نمای فوق العاده زیبا و منشعب از تاریخ سنتی شهر ری پس از تکمیل به مردم تحویل خواهیم داشت.



معاون شهردار تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک درباره زمان بهره برداری این پروژه ۵.۵ هکتاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه در فاز یک می باشد و با توجه به جدول زمانبندی و تقسیم بندی پروژه؛ تمام تلاش ها و هماهنگی های صورت گرفته جهت تسهیل و راه اندازی این ترمینال در کمترین زمان ممکن در دستورکاری می باشد تا بتوانیم در مهرماه که تقاضای سفر نیز به علت بازگشایی مدارس افزایش خواهد داشت مورد بهره برداری قرار دهیم و مسافرانی که از این نقطه قصد تردد دارند از خدمات متمرکز و یکپارچه حمل ونقلی بهره مند شوند.