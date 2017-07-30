ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر یکشنبه در اختتامیه دومین جشنواره ملی کتاب رضوی ویژه کودکان و نوجوانان با بیان اینکه ثروتمندترین انسان های جهان دوستداران اهل بیت هستند و کسانی هستند که با امامان معصوم انس گرفتند، اظهار داشت: بعضی از مردم جامعه با سبک زندگی رضوی فاصله دارند باید تلاش کنیم بر سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت بنشینیم تا به زیبایی ها و پاکی ها نزدیک شویم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کسی که دستورات دین اسلام و پیامبر را سبک بشمارد از شفاعت محروم خواهد ماند و باید تمام اعضای بدنمان را با دین خدا پیوند بزنیم.

حجت الاسلام نکونام بیان کرد: با مطالعه و تحقیق درباره زندگی معصومین باید راه روشن زندگی را مشخص کنیم و به دیگران نیز این راه را نشان دهیم.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ رضوی باید مورد توجه بیشتر قرار بیگرد و برگزاری همایش های مختلف در این زمینه ضروری است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حرکت در مسیر انبیا و عمل به دستورات قرآن نقش مهمی در سعادتمند شدن انسان ها دارد، بیان کرد: باید تلاش کنیم که ایمان خود تقویت کنیم و به سفارش های انبیای اسلامی توجه و عمل کنیم.