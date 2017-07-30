به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان در جلسه هم اندیشی و تبادل تجارب اعضای دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر جهرم لازمه موفقیت در خدمت رسانی به مردم را همدلی، دوری از حواشی و تلاش حداکثری دانست و بیان کرد: باید برای حفظ منافع و رضایتمندی مردم خواست ها و تمایلات شخصی و گروهی کنار گذاشته شود.

وی تاکید کرد: هریک از اعضای شورا طرز تفکر و نظر مخصوص به خودرا دارند لیکن یکی از عوامل موفقیت تقویت تعامل و ایجاد توازن در انجام امورات است.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم سعه صدر در انجام امور ، پذیرش انتقادات ، استفاده از مشورت افراد نخبه ، حفظ امانت داری در بیت المال و برخورد با متجاوزان به حقوق مردم و ... از جمله مسائلی ذکرکرد که باید اعضای شورای اسلامی شهر ضمن توجه به موارد فوق باید در عمل نیز به آنان پایبند باشند.

مهندس صحرائیان اعضای شورای اسلامی شهررا از تصویب مصوبات مغایر با قانون برحذر داشت و تصریح کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت، اعضای شورای اسلامی شهر جهرم باید از تصویب لوایح و مصوباتی که ازسوی شهرداری ارسال می شود که با قانون هم خوانی ندارند، جدا پرهیز کنند زیرا مصوبات شورای اسلامی شهر چنانچه با قانون و منافع عمومی مردم شریف جهرم منافات داشته باشد، در کمیته انطباق فرمانداری ویژه شهرستان جهرم مخالفت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: فرمانداری ویژه از شورای اسلامی شهر جهرم در راستای ضوابط و مقررات حمایت خواهد کرد تابا یاری خداوند متعال با انتخاب شهردار مقتدر، سالم، توانمند، باتجربه و پای کار در جهت توسعه و پیشرفت شهرحرکت کند.