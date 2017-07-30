جشنواره ملی کتاب رضوی ویژه کودکان در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه دومین جشنواره ملی تولید کتاب رضوی ویژه کودکان و نوجوانان ظهر یکشنبه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در این جشنواره گفت: در سالجاری بیش از ۱۵۰ اثر با موضوع رضوی به دبیرخانه جشنواره ارسال که از این تعداد هفت اثر انتخاب شد.

جواد کارگران در ادامه افرود: از مجموع این هفت اثر برگزیده تعداد سه اثر در بخش تولیدات و چهار اثر کتاب های آماده چاپ هستند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۴ عنوان کتاب که ۲۸ هزار نسخه کتب کودک و نوجوان با موضوع رضوی تولید و در سراسر کشور توزیع شد.

کارگران تصریح کرد: در این جشنواره از تولید نخسین کتابخانه دیجیتال رضوی از کتاب های تولید شده سال گذشته رونمایی شد.