۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

جشنواره ملی کتاب رضوی ویژه کودکان در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد- اختتامیه دومین جشنواره ملی تولید کتاب رضوی ویژه کودکان و نوجوانان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در این جشنواره گفت: در سالجاری بیش از ۱۵۰ اثر با موضوع رضوی به دبیرخانه جشنواره ارسال که از این تعداد هفت اثر انتخاب شد.

جواد کارگران در ادامه افرود: از مجموع این هفت اثر برگزیده تعداد سه اثر در بخش تولیدات و چهار اثر کتاب های آماده چاپ هستند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۴ عنوان کتاب که ۲۸ هزار نسخه کتب کودک و نوجوان با موضوع رضوی تولید و در سراسر کشور توزیع شد.

کارگران تصریح کرد: در این جشنواره از تولید نخسین کتابخانه دیجیتال رضوی از کتاب های تولید شده سال گذشته رونمایی شد.

