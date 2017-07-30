به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «داعش و آینده عقلانیت در جهان اسلام» به همت انجمن اندیشه و قلم و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، روز سه شنبه ۷ مرداد از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در سالن این پژوهشگاه واقع در خ ولی عصر، نرسیده به میدان ولی عصر، خ دمشق پلاک ۹ برپا می شود.

در پیش درآمد گروه اندیشه انجمن اندیشه و قلم برای این نشست آمده است:

حمله گروه تروریستی داعش به تهران، توجه بیش از پیش افکار عمومی و صاحبنظران را در ایران، به سوی این گروه تکفیری و به طور کلی گروه‌های بنیادگرای اسلامی معطوف کرد و سوالات را در مورد چگونگی پیدایش، تبارشناسی و مبانی فکری و علل جذابیت افکار این گروه‌ها برای اعضای آنها، خصوصا جوانانی که از کشورهای غیر اسلامی بدان ها می‌پیوندند و تا مرحله کشتن همزمان خود و دیگر انسانها پیش می روند، در اذهان برجسته ساخت.

همچنین پدیده ای که ۷ سال قبل تحت عنوان «بهار عربی» در کشورهای اسلامی باعث امیدواری مسلمانان شد، اکنون با رخدادهای گوناگون و نقش آفرینی گروه های بنیادگرا در کشورهای مختلف، به تجربه ای تلخ تبدیل شده است.

نشست «داعش و آینده عقلانیت در جهان اسلام» در صدد است تا به نگاهی ژرف‌تر و عمیق‌تر به آنچه امروز در منطقه و جهان اسلام می گذرد، بپردازد و با نیم نگاهی به حوادث و رخدادها، می خواهد دورنمایی از فرجام فکر و اندیشه در جهان اسلام بعد از داعش را مورد بررسی قرار دهد.

داعش پدیده ای غریب است برآمده از شرایطی ذهنی و عینی که تئوری هایی همچون تئوری توطئه توان تشریح جامع آن را ندارد.

در این نشست که از سوی گروه اندیشه «انجمن ااندیشه و قلم» برگزار می شود، قرار است به بحث و گفتگو برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها بپردازیم:

- زمینه های اجتماعی جذب این تعداد زیاد از اعضای جان برکف که حاضرند در رویکردی غیرعقلانی علاوه بر دیگر مردم، از مهمترین سرمایه یعنی جان خود نیز بگذرند، چیست؟

- بحران هویت چگونه به شکل گیری رویکردهایی همچون آنچه داعش داعیه‌دار آن است، کمک می کند و داعش چگونه خودآگاهانه از این امر بهره می جوید؟

-آیا می توان رویکردهای قطعی و سیاه و سفید داعشی را واکنشی به فضای غیر قطعی و پر تردید پست مدرن در جهان امروز تلقی کرد؟

-آیا داعش یک جریان سنتی است یا جریانی مدرن، پست مدرن یا ترکیبی از همه اینها؟

- بعد از این همه کشتار زیر پرچم «لا اله الا الله» داعش، آینده تفکر در جهان اسلام و زندگی توام با عقلانیت مسلمانان چگونه خواهد بود؟

- آیا با شکل گیری برخی نهادهای مدعی روشنفکری دینی در جهان اسلام ، باید منتظر شکل گیری کانون های جدیدی برای نواندیشی دینی در جهان اسلام بود؟

- و بالاخره اینکه با توجه به حضور شگفتی آور چند ایرانی در عملیات داعش علیه مجلس، مواجهه ایرانیان با پدیده داعش چگونه است؟

موضوع سخنرانی دکتر یاسر قزوینی زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری داعش و موضوع صحبت دکتر مهتدی تاثیر داعش بر اینده عقلانیت در جهان اسلام است. همچنین دکتر فراستخواه سخنان خود را با عنوان «فهم پدیده داعش: امر اجتماعی، امر گفتمانی، امر تکنیکی» ارائه خواهد کرد.

حضور کلیه علاقمندان در این نشست آزاد است.