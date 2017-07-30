انتخاب نماینده شورا به عنوان ناظر در مناقصات شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیصدو شصت و چهارمین جلسه شورا موضوع انخاب "یک نفر نماینده شورا به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات کمیسیون مناقصات "در دستور جلسه قرار گرفت .



در بررسی این امر ابتدا قرار بر این بود یک نفر کارشناس از سوی شورا معرفی شود که با نظر اعضای شورا به واسطه تسلط و تبحر بیشتر در این موضوعات این جلسات یک نفر از اعضای شورا برای این منظور معرفی شد.



این مهم با رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید منوط به اینکه نماینده شورا از نظر کمیسیون های تخصصی در موضوعات تخصصی بهره ببرد .



در این جلسه همچنین بررسی طرح "تثبیت و به هنگام سازی سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران "نیز در دستور جلسه قرار گرفت .



مهدی چمران در بررسی این طرح گفت : سامانه تنقیحی قوانین، سامانه ای در یک فضای رایانه ای است که در آن تمام مصوبات شورا از ابتدا تا کنون جمع آوری شده و باید به تدریج تنقیح شود و به یک مصوبه برسد.



وی ادامه داد : به عنوان مثال در مورد باغات ما دهها مصوبه داریم که با تنقیح این مصوبات می توانیم همه در دل یک مصوبه جای دهیم .



چمران خاطر نشان ساخت : به خاطر اینکه این کار بتواند استمرار پیدا کند نیاز دیدیم که این سامانه به صورت یک مصوبه و زیر نظر هیات رییسه شورا و نیز کمیسیون نظارت و حقوقی باشد .



پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان بررسی این طرح اظهار داشت: یکی از اقدامات مثبت و ماندگار شورای چهارم تهیه چنین سامانه ای است که با پشتوانه شورا اطلاعاتی ارزشمند در اختیار شهروندان و استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار خواهد گرفت.



وی افزود: تصویب این موضوع بانک ارزشمند اطلاعاتی را در اختیار شورای پنجم قرار خواهد داد.



احمد مسجد جامعی نیز جمع آوری اطلاعات مصوب شده در شورا و ساماندهی آنها را یکی از شاخص ترین کارهای کمیسیون نظارت شورای چهارم دانست و افزود: شورای پنجم هم از این دستاورد حتما بهره خواهد برد.



رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار اضافه شدن «سرانجام مصوبات شورای شهر» به امکانات سامانه جامع مصوبات شورا شد.



مجتبی شاکری با اشاره به اینکه برای تحقق «جامعیت» این مصوبه، باید اطلاعات بیشتری افزون بر متن مصوبات ارائه شود، گفت: برای اینکه اعضای شورا با اطلاعات کامل و اشراف نسبت به مصوبات گذشته در مسائل مختلف شهر ورود کنند، وجود این سامانه که کمیسیون حقوقی و نظارت شکل‌گیری آن را دنبال کرد امری ضروری بود؛ هر چند تلاش‌های این کمیسیون همزمان با هیاهوی حادثه پلاسکو دیده نشد اما به سهم خود از این بابت از همکاران کمیسیون مذکور تشکر می‌کنم.



وی در عین حال تاکید کرد: برای اینکه سامانه مذکور با نیاز اعضا (به ویژه با توجه به کاهش تعداد از ۳۱ به ۲۱ نفر در دوره پنجم) تناسب داشته باشد، باید محتوای آن شامل سرانجام مصوبات نیز در آن قید شود تا اعضا از کم و کیف اجرای مصوبات گذشته مطلع شوند. ضمن اینکه اگر نقد و نظر و یا ایده های خلاقی از سوی کارشناسان و فرهیختگان شهری چه در داخل و چه در خارج از مجموعه مدیریت شهری درباره مصوبه یا اجرای آن وجود دارد و نیز گزارش‌های نظارتی تولید شده درباره هر مصوبه باید در این سامانه گردآوری شود.



رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر با اشاره به وجود بیش از ده سامانه برخط مرتبط با مصوبات شورا گفت: ارتباط هوشمند این سامانه ها با محوریت سامانه جامع مصوبات می تواند نظام اطلاع رسانی دقیقی را پیش روی اعضای شورای پنجم قرار دهد.



شاکری اعطای دسترسی کامل به عموم مردم مطابق با متن طرح پیشنهادی را قابل تامل دانست و گفت: قطعا ایجاد دسترسی به سامانه برای عموم شهروندان، می‌تواند به تقویت نظارت کمک کند، اما برای موارد استثنایی که انتشار آن به صرفه و صلاح شهر نیست، باید دست شورای شهر برای تعیین سطح دسترسی باز باشد.