خداوند با بلا می خواهد درهای توبه و تطهیر را پیش روی ما بگشاید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر است که در کتاب بارقه‌ها، صفحه ۴۶۶ آمده است.

... وقتی با بلا روبه‌رو می‌شویم، بررسی جنبه شخصی بلا، یک کار ضروری و فوری است؛ یعنی این‌که خودمان را بیازماییم، احساسمان را نسبت به این بلا بعد از وقوع آن بسنجیم و کارهایمان را که زمینه‌ساز وقوع آن بوده است بررسی کنیم. نباید اندوه و واکنش‌های عاطفی، ما را از این حساب‌رسی سخت، بازدارد.

چگونه ممکن است که از خداوند متعال توقع فرج و گشایش داشته باشیم، چگونه ممکن است که از خداوند متعال انتظار رحمت داشته باشیم، درحالی‌که از هشدارهای خداوند متعال (بلاها)، متأثر نمی‌شویم؛ هشدارهایی که خداوند متعال می‌خواهد به‌وسیله آن‌ها ناپاکی را از پاکی جدا کند و بار دیگر درهای توبه و تطهیر را پیش روی ما بگشاید.

اولین شرط این‌که به صورت حقیقی از خداوند متعال، رحمت و امداد و یاریش را برای صبر و استواری و ادامه مسیر طلب کنیم - اولین شرط این طلب حقیقی - این است که در برابر این هشدارها واکنش نشان بدهیم و با خدا زندگی کنیم و بار دیگر صفحات زندگی و اعمالمان و آن‌چه انجام داده‌ایم و خواهیم داد را بررسی کنیم.