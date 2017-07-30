دوچرخه سواران گیلانی رکاب زنی به مقصد باکو را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفت دوچرخه سوار اهل استان گیلان بعد از ظهر یکشنبه با حضور در پایانه مرزی شهرستان آستارا با شعار گرامیداشت ۲۵ سال دوستی کشورهای همسایه و مسلمان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و تداوم این دوستی و همچنین اهدای مستمر خون، رکاب زنی خود را با تشویق دوستداران دوچرخه‌سواری و خبرنگاران خبرگزاری ها از مرز زمینی آستارا تا شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز کردند.

سرپرست این تیم دوچرخه سواری و مسئول کمیته سایکل توریست هیات دوچرخه سواری استان گیلان در حاشیه آغاز این سفر در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دوچرخه سواران مسیر رشت تا آستارا را در مدت یک روز رکاب زدند و ظرف مدت دو روز نیز مسیر ۳۲۰ کیلومتری شهرستان مرزی بندر آستارا تا باکو را طی مسیر می کنند، توضیح داد: این اولین سفر خارجی گروه دوچرخه‌سواری ویژه سایکل توریست استان گیلان است که به صورت رسمی و با شعار اصلی گرامیداشت ۲۵ سال دوستی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان و اهدای مستمر خون انجام می شود.

سامان یوسفی افزود: پیش از این تیم دوچرخه‌سواری فوق مسیرهای مشهد تا رشت، تهران تا لاهیجان و چابکسر تا آستارا را با شعار حفاظت از دریای خزر و مسیر شهرستان مرزی آستارا تا گرگان را با شعار حفاظت از محیط زیست رکاب زده بود.

وی روابط خوب و ممتاز دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را یادآور شد و تصریح کرد: مشترکات فرهنگی عمیق و ریشه دار ایران و جمهوری آذربایجان می تواند به توسعه گردشگری پایدار در هر دو کشور منجر شود.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۹۱ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان قرار دارد و خط مرز آن توسط رودخانه محلی موسوم به آستارا چای تعیین می شود و گذرگاه مرزی آستارا با جمهوری آذربایجان از مهمترین و پرتردد ترین نقاط گمرکی و مسافری ایران است که در داخل این شهر و به عنوان یکی از آرام ترین مرزهای زمینی کشور قرار دارد.