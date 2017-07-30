به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجبار کاکایی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره منطقه ای شعر «رایحه رضوی» در شهرستان سلسله گفت: شعر آیینی باید برخواسته از معرفت به اهل بیت باشد.

وی با اشاره به پیشینه شعر آیینی در ادبیات ایران افزود: شعر آیینی به معنای شعر مذهبی و دینی قدمتی هم سطح با زبان فارسی دارد و ما در اشعار شاعران برجسته ای همچون خاقانی، مولانا و ... شاهد توجه به موضوعاتی همچون عاشورا، مدح پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستیم.

این شاعر پیشکسوت ادامه داد: توجه به امام رضا (ع) در شعر و ادبیات به موازات توجه به واقعه عاشورا و شخصیت حضرت علی (ع) شکل می گیرد و این توجه چه در بین شاعران اهل سنت و چه در بین شاعران شیعه مذهب وجود داشته و شاهد هستیم که شاعری همچون سنایی غزنوی در اشعار خود به زیبایی به وصف امام رضا(ع) می پردازد.

کاکایی با اشاره به اینکه عصر صفویه دوران رشد شعر آیینی بوده است، اظهار داشت: در دوران پس از مشروطیت به دلیل اختلاف دیدگاه روحانیت و سران مشروطه در خصوص وقایع و امور اجتماعی، شاهد تغییر در روند شعر آیینی هستیم و متاسفانه امروز شاخص فهم ما نسبت به مسائل آیینی به دلیل عملکرد نادرست رسانه های قدرتمند در معرفی شاخصه های اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بیشتر در سطح ظاهری مانده و به معرفت درست نمی انجامد.

عضو هیئت داوران نخستین جشنواره منطقه ای شعر رایحه رضوی ادامه داد : متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد هستیم که اشعار آیینی ما برخواسته از احساسات و هیجانات است و نه از معرفت و شناخت، یکی از راه کارهای حل این موضوع نگاه ویژه و علمی به شعر آیینی است که باید هم در قالب جشنواره ها و هم در قالب همایش های علمی، تخصصی، دینی و مذهبی ظهور و نمود پیدا کند.

کاکایی در ادامه به تمجید از آثار شاعران لک و لر زبان پرداخت و گفت: اشعار شاعران لک و لر زبان برخواسته از هویت و شرایط زیست محیطی مردم منطقه غرب کشور است که خوشبختانه هنوز به چالش مدرنیته و شهری شدن دچار نشده است.

وی تاکید کرد: شعر آیینی خوب باید بتواند هم در محتوا و هم در شکل دو ویژگی مهم توجه به قرآن کریم، آیات و روایت و همچنین فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، آیین و سنن مردمی و تجربیات زیست محیطی را در خود جمع کند تا بتواند تصویر درستی از ذهنیات شاعر را مجسم کند.

کاکایی با اشاره به کیفیت مطلوب آثار حاضر در جشنواره گفت: حضور در یک رقابت هنری و کسب موفقیت در جشنواره ها می تواند هنرمند را برای ادامه راه تشویق کند، اما هنرمند باید بداند که محدود شدن به جشنواره ها و جوایز، کیفیت کارش را کاهش می دهد.