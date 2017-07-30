مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دمای هوای امروز در قم به ۴۳ درجه رسیده است، گفت: حداقل دمای امروز در کمترین دما به ۲۵ درجه سانتیگراد میرسد.
وی در ادامه ابراز داشت: هوای قم نیز صاف تا قسمتی ابری در ساعاتی از روز همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک محلی است.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان قم در ادامه افزود: حداقل دمای فردا ۲۲ درجه و حداکثر دما به ۴۱ درجه میرسد و هوا هم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
صبوری در ادامه گفت: دمای هوا برای روز سهشنبه در بیشترین درجه به عدد ۳۸ درجه میرسد و در خنکترین ساعت هم عدد ۱۹ را نشان میدهد و هوا هم برای این روز صاف همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
نظر شما